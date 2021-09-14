Danimarka'da vahşet festivali: Bin 500 yunus katledildi

Hafta sonu düzenlenen etkinlikten görüntüler, kıyı şeridinin ölü yunusların kanıyla kırmızıya dönüştüğünü gözler önüne serdi.
Yunuslar motorbotlarla kıyıya doğru sürüklendi. Daha sonra balina avcıları tarafından zıpkınlar ve elektrikli matkaplar kullanılarak kıyılarda öldürüldüler.
BARBARLIK!
Bölgedekiler etkinliği "yerli balina avcılığı" şeklinde tanımlıyor. Sosyal medyada "barbarlık" olarak nitelendirilen festival, tepkilerin odağına oturdu.
Danimarkalı yetkililere ve Avrupa Birliği'ne yapılan çağrılarda, her yıl düzenlenen festivale son verilmesine yönelik adımlar atılması istendi.