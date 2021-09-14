Dünya Danimarkada vahşet festivali Bin 500 yunus katledildi
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Danimarka'da vahşet festivali: Bin 500 yunus katledildi

Danimarka'da yaklaşık bin 500 yunus katledildi. Faroe Adası'nda düzenlenen etkinlikte çekilen video ve fotoğraflar infial oluşturdu. Yunuslar festival adı altındaki katliamda motorbotlarla kıyıya doğru sürüklendi. Daha sonra balina avcıları tarafından zıpkınlar ve elektrikli matkaplar kullanılarak kıyılarda öldürüldüler.

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Danimarkada vahşet festivali: Bin 500 yunus katledildi
Danimarka'da yaklaşık bin 500 yunus katledildi.

Hafta sonu düzenlenen etkinlikten görüntüler, kıyı şeridinin ölü yunusların kanıyla kırmızıya dönüştüğünü gözler önüne serdi.

Yunuslar motorbotlarla kıyıya doğru sürüklendi. Daha sonra balina avcıları tarafından zıpkınlar ve elektrikli matkaplar kullanılarak kıyılarda öldürüldüler.

BARBARLIK!

Bölgedekiler etkinliği "yerli balina avcılığı" şeklinde tanımlıyor. Sosyal medyada "barbarlık" olarak nitelendirilen festival, tepkilerin odağına oturdu.

Danimarkalı yetkililere ve Avrupa Birliği'ne yapılan çağrılarda, her yıl düzenlenen festivale son verilmesine yönelik adımlar atılması istendi.

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