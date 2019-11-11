Danimarkalı DEAŞ'lı terörist ülkesine gönderildi

Türkiye'deki Geri Gönderme Merkezi'nde işlemleri tamamlanan ABD'li bir yabancı teröristin (YTS) sınır dışı edilmesinin ardından Danimarkalı terörist de ülkesine gönderildi.
Türkiye'deki Geri Gönderme Merkezi'nde işlemleri tamamlanan Danimarkalı terörist, polis eşliğinde İstanbul Havalimanı'na getirildi. Sınır dışı işlemleri tamamlanan terörist, Kopenhag'a gönderilmek üzere polis eşliğinde Türk Hava Yolları uçağına bindirildi.
Suriye'de yakalanan diğer yabancı teröristlerin de işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.