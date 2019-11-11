Dünya Danimarkalı DEAŞlı terörist ülkesine gönderildi
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Danimarkalı DEAŞ'lı terörist ülkesine gönderildi

DEAŞ'lı teröristleri ülkelerine geri gönderme işlemi devam ediyor. Geri Gönderme Merkezi'nde ABD'li bir teröristin sınırdışı edilmesinin ardından Danimarkalı başka bir DEAŞ'lı terörist de ülkesine geri gönderilmek üzere İstanbul Havalimanı'na götürüldü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Terörist ülkesine geri gönderildi.
Terörist ülkesine geri gönderildi.

Türkiye'deki Geri Gönderme Merkezi'nde işlemleri tamamlanan ABD'li bir yabancı teröristin (YTS) sınır dışı edilmesinin ardından Danimarkalı terörist de ülkesine gönderildi.

Türkiye'deki Geri Gönderme Merkezi'nde işlemleri tamamlanan Danimarkalı terörist, polis eşliğinde İstanbul Havalimanı'na getirildi. Sınır dışı işlemleri tamamlanan terörist, Kopenhag'a gönderilmek üzere polis eşliğinde Türk Hava Yolları uçağına bindirildi.

Suriye'de yakalanan diğer yabancı teröristlerin de işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.

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