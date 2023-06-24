Darbe girişiminin arkasındaki isim Prigojin: Teslim olma niyetinde değiliz

"Afrika'da savaştığımızda bize 'Afrika gerekli' dediler sonra Afrika'dan vazgeçtiler. Çünkü yardım için gelen tüm paraları çaldılar. 'Ukrayna'yla savaşıyoruz' dediler, gittik ve savaştık. Sonra görüldü ki tüm mühimmat, teçhizat ve savaşçılara verilecek para çalınıyor. İşte bugün için, birisinin Moskova'ya doğru gittiği gün için (parayı) saklıyorlardı. Sivillerin de hareket ettiği yoldaki konvoya uçak ve helikopterlerle saldırıyorlar. İsabet edemiyorlar ve sivilleri vuruyorlar. Rastgele vuruyorlar. Biz vatanseveriz. Bize karşı gelenler ise alçakların etrafında toplananlardır."