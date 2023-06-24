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Dünya

Darbe girişiminin arkasındaki isim Prigojin: Teslim olma niyetinde değiliz

Rus yönetimine karşı isyan başlatan Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendilerini "vatana ihanet"le suçlamasına, "Biz vatanseveriz. Savaştık ve savaşıyoruz. Hiçbir Wagner savaşçısı kendisini suçlu görerek devlet başkanı veya FSB'nin talebiyle teslim olma niyetinde değil" şeklinde yanıt verdi.

13:16 . 24/06/2023 Cumartesi
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Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin

Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin

Rus yönetimine karşı isyan başlatan Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendilerini
"vatana ihanet"
le suçlamasına,
"Biz vatanseveriz. Savaştık ve savaşıyoruz. Hiçbir Wagner savaşçısı kendisini suçlu görerek devlet başkanı veya FSB'nin talebiyle teslim olma niyetinde değil"
şeklinde yanıt verdi.

Prigojin, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Putin'in
"vatana ihanet"
hususunda tamamen yanıldığını söyledi.

Wagner üyelerinin
"vatansever olduğunu ve her zaman vatan için savaştıklarını"
iddia eden Prigojin,
"Hiçbir Wagner savaşçısı kendisi suçlu görerek devlet başkanı veya FSB'nin talebiyle teslim olmak niyetinde değil. Çünkü biz Rusya'nın yolsuzluk, yalan ve bürokrasi içerisinde olmasını istemiyoruz
" dedi.

Prigojin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

  • "Afrika'da savaştığımızda bize 'Afrika gerekli' dediler sonra Afrika'dan vazgeçtiler. Çünkü yardım için gelen tüm paraları çaldılar. 'Ukrayna'yla savaşıyoruz' dediler, gittik ve savaştık. Sonra görüldü ki tüm mühimmat, teçhizat ve savaşçılara verilecek para çalınıyor. İşte bugün için, birisinin Moskova'ya doğru gittiği gün için (parayı) saklıyorlardı. Sivillerin de hareket ettiği yoldaki konvoya uçak ve helikopterlerle saldırıyorlar. İsabet edemiyorlar ve sivilleri vuruyorlar. Rastgele vuruyorlar. Biz vatanseveriz. Bize karşı gelenler ise alçakların etrafında toplananlardır."

Putin, ulusa sesleniş konuşmasında, Wagner'in isyanını
'vatana ihanet'
olarak nitelendirmişti.


Rusya'da darbe yapmaya girişen Wagner grubu kimdir? Hangi ülkelerde faaliyet gösteriyor?
Rusya'da darbe yapmaya girişen Wagner grubu kimdir? Hangi ülkelerde faaliyet gösteriyor?

Rus ordusunu kendilerine saldırı düzenlemekle suçlayarak Rus yönetimine isyan başlatan Wagner grubu, kuruluşundan bu yana Afrika'dan Orta Doğu'ya kriz bölgelerindeki rolüyle gündeme geldi. Şirketinin Kremlin Sarayı'na yemek sağlaması nedeniyle "Şef" lakabıyla anılan zengin iş adamı Yevgeniy Prigojin ve eski Rus istihbarat subayı Dmitry Utkin'e ait güvenlik şirketi Wagner grubu, 2014'te Donbas ihtilafında Rusya destekli ayrılıkçıları desteklemek için kuruldu. O zamandan beri birçok farklı bölgede faaliyet gösteren Wagner şirketinin Ukrayna’da ne kadar askeri var? Wagner başka hangi ülkelerde faaliyet gösteriyor? Rusya’nın diğer özel askeri şirketleri hangileri? ve bu darbe sürecine nasıl gelindi? Rusya'da yaşanan krizin perde arkasının detayları haberimizde...


#Rusya
#Yevgeniy Prigojin
#Wagner
21 dakika önce
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