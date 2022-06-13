Darbeci Guaido’ya halk tokadı: Çareyi kaçmakta buldu

Venezuela’da darbeci Juan Guaido, bir topluluğu ziyareti esnasında halkın tepkisiyle karşılaştı. ABD’nin desteklediği darbeci Guaido, başkent Caracas’a yaklaşık 270 kilometre mesafedeki San Carlos’ta Venezuelalılarla buluşmasında linçten zor kurtuldu. Şehirde bir restorana yemek yemek için giden Guaido burada büyük bir tepkiyle karşılaştı. Önce birkaç kelime ile kendisini anlatmaya çalıştı ancak beceremedi.Guaido’yu oturduğu sandalyeden kaldırılan müşteriler, onu restoranın kapısına doğru itmeye başladı. Bu sırada sandalyeler havada uçuştu. Guaido, çareyi kaçmakta buldu.

Darbeci lider hızlıca arabasına binip uzaklaşırken, ofisinden yapılan açıklamada, saldırı ‘pusu’ şeklinde nitelendirildi. Taraftarları, Guaido’nun olay sırasında gömleğinin yırtıldığını gösteren fotoğrafları paylaştı. Söz konusu saldırının kendisini yıldırmayacağını belirten darbeci lider, “sokaklarda olmaya devam edeceğini” söyledi. 2019’un Ocak ayında ülkede düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde kendisini ‘geçici devlet başkanı’ ilan ederek Nicolas Maduro yönetimini devirmek üzere halkı sokağa çağıran Guaido, darbe girişiminde bulunmuş ve başta ABD olmak üzere bazı Batılı devletlerin desteğini almıştı.