Darbeci Hafter hastaneye füzeyle saldırdı: Beş sağlık görevlisi yaralandı

Çad'da savaş uçağından yanlışlıkla ateşlenen füze sonucunda 4 kişi öldü

Çad'ın başkenti Encemine'de bulunan Aérienne Kossei üssünde 17 Nisan tarihinde Çad Hava Kuvvetlerine ait Su-25 Frogfoot tipi savaş uçağından park halinde olduğu sırada yanlışlıkla ateşlenen füze üs çevresinde bulunan bir eve isabet etti. Evde bulunan 2 yetişkin ve 2 çocuğun toplamda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise yaralandığı belirtildi.