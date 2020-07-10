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Dünya Darbeci Sisi Türkiyeye meydan okuyor Haftere destek için Libya sınırında tatbikat başlattılar
ORTADOĞU

Darbeci Sisi Türkiye'ye meydan okuyor: Hafter'e destek için Libya sınırında tatbikat başlattılar

Libya'yı işgal altında tutan Hafter milislerini destekleyen, Mısır'ın darbeci Sisi yönetimi, sınırda tatbikat başlattı. "Kararlı 2020" tatbikatının Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de gerçekleştireceği askeri tatbikatlara karşı gözdağı vermek için başlatıldığı iddia edildi.

Haber Merkezi Diğer
Mısır ordusu, Libya sınırında tatbikat başlattı.
Mısır ordusu, Libya sınırında tatbikat başlattı.

Türkiye'nin sahaya inmesinden rahatsız olan ve ateşkes çağrısı yapan darbeci general Halife Hafter'in en büyük destekçilerinden Mısır, Libya sınırına dayandı. Mısır ordusu, Türkiye ve desteklediği meşru yönetime gözdağı vermek için Libya sınırında büyük bir tatbikata girişti. Tatbikata orduya ait hava ve deniz kuvvetleri de katılıyor.

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Türkiye'nin verdiği askeri desteğin ardından Libya'da savaşın dengesinin değişmesi Hafter destekçisi ülkelerin planlarını alt üst etti. Libya konusunun özellikle Türkiye, ABD ve Rusya arasında bir konu haline gelmesi Mısır'daki darbeci Sisi yönetimini oldukça rahatsız ediyor. Sirte ve Cufra'yı kırmızı çizgi ilan eden Mısır yönetimi gerçekten Libya'ya askeri bir müdahalede bulunabilir mi? Yeni Şafak Editörü Hasan Hız sürecin perde arkasını anlattı:

Türk donanmasına misilleme

Al Jazeera'nın haberine göre; Mısır ordusunun, Libya sınırında başlattığı tatbikat, Türk Donanması tarafından Doğu Akdeniz'de belirlenen 'Barbaros', 'Turgut Reis' ve 'Çaka Bey' sahalarında gerçekleştirilecek olan geniş katılımlı tatbikatın basına duyurulmasından hemen sonra geldi.

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  • Mısır'da iktidarı darbeyle ele geçiren Abdulfettah Sisi, geçtiğimiz haftalarda Sirte'nin 'kırmızı çizgi' olduğunu söyleyip Libya'ya askeri müdahale sinyali vermişti.
Uluslararası televizyon Al Jazeera, Haziran ayı sonunda savaş ağası Hafter ve müttefiklerinin planını dünyaya duyurmuştu.

Paralı askerler konuşlandırıldı

Al Jazeera'ya bilgi veren Güneydoğu'daki Küfrah kentinden yerel kaynaklar, yabancı paralı askerleri taşıyan konvoyların pazar günü Ecdebiye kentine ilerlediğini bildirdi. Hafter milislerinin yayınladığı videoda, Bingazi ve Sirte arasındaki kente binlerce yabancı paralı askerlerin konuşlandırıldığı görülüyor.

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