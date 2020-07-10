Darbeci Sisi Türkiye'ye meydan okuyor: Hafter'e destek için Libya sınırında tatbikat başlattılar

Türkiye'nin sahaya inmesinden rahatsız olan ve ateşkes çağrısı yapan darbeci general Halife Hafter'in en büyük destekçilerinden Mısır, Libya sınırına dayandı. Mısır ordusu, Türkiye ve desteklediği meşru yönetime gözdağı vermek için Libya sınırında büyük bir tatbikata girişti. Tatbikata orduya ait hava ve deniz kuvvetleri de katılıyor.
Türk donanmasına misilleme
Al Jazeera'nın haberine göre; Mısır ordusunun, Libya sınırında başlattığı tatbikat, Türk Donanması tarafından Doğu Akdeniz'de belirlenen 'Barbaros', 'Turgut Reis' ve 'Çaka Bey' sahalarında gerçekleştirilecek olan geniş katılımlı tatbikatın basına duyurulmasından hemen sonra geldi.
- Mısır'da iktidarı darbeyle ele geçiren Abdulfettah Sisi, geçtiğimiz haftalarda Sirte'nin 'kırmızı çizgi' olduğunu söyleyip Libya'ya askeri müdahale sinyali vermişti.
Uluslararası televizyon Al Jazeera, Haziran ayı sonunda savaş ağası Hafter ve müttefiklerinin planını dünyaya duyurmuştu.
Paralı askerler konuşlandırıldı
Al Jazeera'ya bilgi veren Güneydoğu'daki Küfrah kentinden yerel kaynaklar, yabancı paralı askerleri taşıyan konvoyların pazar günü Ecdebiye kentine ilerlediğini bildirdi. Hafter milislerinin yayınladığı videoda, Bingazi ve Sirte arasındaki kente binlerce yabancı paralı askerlerin konuşlandırıldığı görülüyor.