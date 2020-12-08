Darbeci Sisi’yi kırmızı halıda karşılayan Macron’a Fransızlar tepkili: Bizi utandırıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Paris'te cunta lideri Sisi ile bir araya gelmişti. İnsan hakları ihlalleri sebebiyle uygulanan boykotun Mısır'ın terörle mücadelesini zayıflatacağını ifade eden Macron, iki ülke arasındaki ortaklığın Orta Doğu ve Akdeniz bölgesinde istikrara katkıda bulunduğunu savunmuştu.

Macron bu sözlerine ve darbeci Sisi’nin kırmızı halıda karşılanmasına Fransızlardan tepki geldi.

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Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi (LFI) milletvekillerinden Bastien Lachaud, yaptığı açıklamada, "Emmanuel Macron, diktatör Sisi'yi büyük ihtişamla karşılamaya hazırlanıyor. (Sisi'ye verilen) Aşırı değer bizi utandırıyor" ifadelerini kullandı.

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"Fransa’nın bir diktatörün önüne kırmızı halı sermesini şaşkınlıkla karşılıyoruz"

Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu yöneticilerinden Antoine Madelin, “Bugün Fransa’nın bir diktatörün önüne kırmızı halı sermesini şaşkınlıkla karşılıyoruz. Mısır’da 60 binden fazla insan düşünceleri nedeniyle hapiste. Mısır, tarihinin en büyük insan hakları krizi içerisinde. Fransa yıllardır Mısır hükümetine askeri malzeme sağlıyor” dedi.

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Uluslararası Af Örgütü’nden Yves Prigent ise “Fransız silahlarının Mısır’a gönderilmesi konusunda Fransız politikasında değişiklikler yapılmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.