DEAŞ’a nefes aldırmadık

Türkiye, DEAŞ’ı terör örgütü ilan eden ilk ülkeler arasında yer alırken etkin mücadelede de dünya ülkelerinin başını çekiyor. Türkiye, terör örgütüne yönelik çok yönlü mücadele örneği sergiliyor. Türkiye, DEAŞ terör örgütüne ait 12 derneği kapatarak, faaliyetlerine son verdi. Örgütün sosyal medya aracılığı ile propaganda yapmasını engellemek amacıyla 2 bin 564 sosyal medya (facebook, twitter, vb) hesabı kapatılarak adli işlem süreci başlatıldı.

9 BİN DEAŞ’LI GÖZALTINDA

Yaklaşık 3 bin 840’ı yabancı uyruklu olmak üzere 9 bin 350 DEAŞ’lı gözaltına alındı, bin 337’si yabancı uyruklu 3 bin 69 kişi tutuklandı. Çatışma bölgelerine gitmeye çalışan 99 ülkeden yaklaşık 4 bin 957 kişi yakalanarak sınır dışı edildi. Örgüte karşı mücadelesini kesintisiz sürdüren Türkiye, sınır ötesi operasyonlarla da örgüte nefes aldırmıyor. Türkiye, DEAŞ’ı terör örgütü ilan eden ilk ülkeler arasında yer alıyor. Türkiye, DEAŞ’la etkin mücadele eden ülkelerin başını çekiyor. Türkiye, DEAŞ’lılar ile mücadelede hem ülke içerisinde hem de uluslararası alanda en üst düzeyde mücadele ve iş birliğini ortaya koydu. Türkiye, 2013 tarihinde DEAŞ’ı, Batı ülkelerinden önce terör örgütü olarak kabul ederken, Türkiye’nin yürüttüğü DEAŞ karşıtı mücadelenin başlangıcı olarak kabul ediliyor.

SINIR ÖTESİNDE DE HAYAT YOK!

Örgüte karşı mücadelesini kesintisiz sürdüren Türkiye, yurt içi ve sınır ötesi operasyonlarla örgüte nefes aldırmadı. Türkiye, Fırat Kalkanı Harekatı ile önemli bir bölgeyi de DEAŞ’tan temizledi. Bu harekatta 2 bin 647’si ölü olmak üzere 3 bin 60 DEAŞ’lı terörist etkisiz hale getirildi. Türkiye, Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin’deki DEAŞ varlığına ağır darbeler indirdi. Türkiye, Barış Pınarı Harekatı ile de Fırat’ın doğusunda DEAŞ,PKK/ PYD-YPG terör örgütüne karşı da operasyonlarını sürdürüyor.

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99 ülkeden geldiler!

Türkiye DEAŞ’lıların seyahatlerini engellemek için de mücadele yürütüyor. Türkiye’ye giriş yapmak isteyen yaklaşık 17 bin 500 yabancı şüpheli şahıs kontrol edildi, bunlardan 10 bin 232’si özel mülakata tabi tutuldu ve 4 bin 550’si sınır dışı edildi. DEAŞ’la mücadele kapsamında yaklaşık 3 bin 840’ı yabancı uyruklu olmak üzere 9 bin 350 kişi gözaltına alındı, bin 337’si yabancı uyruklu 3 bin 69 kişi tutuklandı. Suriye’ye gitmeye çalışan 99 ülkeden 4 bin 957 civarında kişi yakalanarak sınır dışı edildi. 146 ülkeden 53 bin 781 kişiye ülkeye giriş yasağı konuldu.