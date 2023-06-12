|
Dünya

DEAŞ'tan Suriye'de İran destekli gruba saldırı

Terör örgütü DEAŞ'ın, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde İran destekli terörist gruplara ait konvoya gerçekleştirdiği saldırıda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

12:59 . 12/06/2023 Pazartesi
AA
Arşiv

Arşiv

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, DEAŞ'lı teröristler, Deyrizor’un güneyinde İran destekli terörist grupların konvoyuna pusu kurdu.

Ağır silahlarla başlatılan saldırı, çatışmaya dönüşürken, İran destekli 3 terörist öldü.

DEAŞ'ın bölgedeki varlığı

Suriye’de büyük ölçüde etkisini kaybeden DEAŞ, Humus, Dera, Suveyda ve Deyrizor illerinin bir kısmını kapsayan ve "Badiye" olarak bilinen çöl bölgesinde hücre yapılanması şeklinde varlığını sürdürmeye çalışıyor.

Terör örgütü, zaman zaman vur-kaç taktiğiyle Beşşar Esed yönetimi ve destekçilerine kayıplar verdiriyor.

#deaş
#Esed
#İran
#saldırı
#suriye
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ryan Kent kimdir?