DEAŞ'tan Suriye'de İran destekli gruba saldırı

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Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, DEAŞ'lı teröristler, Deyrizor’un güneyinde İran destekli terörist grupların konvoyuna pusu kurdu.
Ağır silahlarla başlatılan saldırı, çatışmaya dönüşürken, İran destekli 3 terörist öldü.
DEAŞ'ın bölgedeki varlığı
Suriye’de büyük ölçüde etkisini kaybeden DEAŞ, Humus, Dera, Suveyda ve Deyrizor illerinin bir kısmını kapsayan ve "Badiye" olarak bilinen çöl bölgesinde hücre yapılanması şeklinde varlığını sürdürmeye çalışıyor.
Terör örgütü, zaman zaman vur-kaç taktiğiyle Beşşar Esed yönetimi ve destekçilerine kayıplar verdiriyor.