Demokrat senatörden Apple ve Google'a çağrı: TikTok'u uygulama mağazalarından kaldırın

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşlı bir hastanın acı çektiği anları TikTok'a yükleyerek 'bonzai adamı bozayi' şarkısıyla paylaşan başhekim sekreteri Gülsen K., açığa alınmış, hakkında soruşturma açılmıştı. Skandal görüntülerin ardından işine son verilen Gülsen K.'nın Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yeniden işe alındığı ortaya çıktı. Yaşlı bir hastanın acı çektiği anları kayda alarak alay eden Gülsen K., söz konusu görüntülerin medyaya yansımasının ardından kendisine tepki gösteren vatandaşlara ise dava açtı.