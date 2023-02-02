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Dünya

Demokrat senatörden Apple ve Google'a çağrı: TikTok'u uygulama mağazalarından kaldırın

ABD'de istihbarat komitesinde yer alan bir Demokrat olan Senatör Michael Bennet, yazdığı bir mektupta güvenlik açıklarından söz ederek ''TikTok, Apple ve Google tarafından yürütülen uygulama mağazalarından kaldırılmalı çünkü bu sosyal medya uygulaması ulusal çapta risk oluşturuyor'' ifadelerini kullandı.

17:10 . 2/02/2023 Perşembe
Reuters
Senatör Michael Bennet

Senatör Michael Bennet

Kongre'nin federal hükümet cihazlarından zaten yasakladığı uygulama, Çin hükümetinin uygulamayı Amerikalılar hakkında veri toplamak için kullanabileceği endişesi nedeniyle artan eleştirilere maruz kaldı.


Bennet, Alphabet CEO'su Sundar Pichai ve Apple CEO'su Tim Cook'a yazdığı mektupta, "ÇKP'nin (Çin Komünist Partisi) dikte ettiği hiçbir şirket, Amerikan halkı hakkında bu kadar kapsamlı verileri toplama veya nüfusumuzun yaklaşık üçte birine içerik düzenleme gücüne sahip olmamalıdır'' ifadelerini kullandı.


Bennet, "Bu riskler göz önüne alındığında, sizi TikTok'u ilgili uygulama mağazalarınızdan derhal kaldırmaya davet ediyorum" dedi.


#TikTok
#ABD
#senatör
#Apple
#Google
1 saat önce
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Demokrat senatörden Apple ve Google'a çağrı: TikTok'u uygulama mağazalarından kaldırın
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