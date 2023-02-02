Demokrat senatörden Apple ve Google'a çağrı: TikTok'u uygulama mağazalarından kaldırın

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Senatör Michael Bennet
Kongre'nin federal hükümet cihazlarından zaten yasakladığı uygulama, Çin hükümetinin uygulamayı Amerikalılar hakkında veri toplamak için kullanabileceği endişesi nedeniyle artan eleştirilere maruz kaldı.
Bennet, Alphabet CEO'su Sundar Pichai ve Apple CEO'su Tim Cook'a yazdığı mektupta, "ÇKP'nin (Çin Komünist Partisi) dikte ettiği hiçbir şirket, Amerikan halkı hakkında bu kadar kapsamlı verileri toplama veya nüfusumuzun yaklaşık üçte birine içerik düzenleme gücüne sahip olmamalıdır'' ifadelerini kullandı.
Bennet, "Bu riskler göz önüne alındığında, sizi TikTok'u ilgili uygulama mağazalarınızdan derhal kaldırmaya davet ediyorum" dedi.