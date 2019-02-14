Dünya Demokrat senatörden Trumpa Kaşıkçı çağrısı Dokümanları ver
AMERİKA

Demokrat senatörden Trump'a Kaşıkçı çağrısı: Dokümanları ver

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Kıdemli üyesi Demokrat Menendez, Trump yönetimine mektup göndererek, Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin tüm dokümanları komiteye teslim etmesi çağrısı yaptı.

Haber Merkezi AA
ABD Senatosunun Dış İlişkiler Komitesindeki en kıdemli Demokrat ismi Senatör Bob Menendez
ABD Senatosunun Dış İlişkiler Komitesindeki en kıdemli Demokrat ismi Senatör Bob Menendez

ABD Senatosunun Dış İlişkiler Komitesindeki en kıdemli Demokrat ismi Senatör Bob Menendez, Donald Trump yönetimine, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin tüm dökümanları komiteye teslim etmesi çağrısında bulundu.

Senato Dış İlişkiler Komitesi kıdemli üyesi Senatör Menendez, konuyla ilgili olarak Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya bir mektup gönderdi.

Menendez, mektubunda, başta Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman olmak üzere, kraliyet ailesi veya kıdemli Suudi yetkililerinin Kaçıkçı cinayetine karışıp karışmadığına yönelik tüm kayıtların kendilerine teslim edilmesini istedi.

"Kabul edilemez"

Menendez, mektupta, "Birçok muteber delile rağmen mevcut yönetim ilgili yasanın ruhundan da kendisinden de kaçıyor. Bu, hukukun üstünlüğü ilkesine dayanan bir ülke için kabul edilemez." ifadesini kullandı.

ABD Senatosu Trump yönetimine Kaşıkçı cinayetine ilişkin "Magnitsky Yasası" kapsamında Veliaht Prens bin Selman'ın cinayete dahil olup olmadığını belirten bir rapor istemiş, rapor için Beyaz Saray'a 120 gün süre tanımıştı.

Geçen hafta Beyaz Saray'a verilen süre dolmuş ancak Trump yönetiminden herhangi bir yanıt gelmemişti.

  • Adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, Başkan Trump'ın "Komite taleplerine yanıt vermeme konusundaki takdir hakkını kullanmayı sürdüreceğini" açıklamıştı.

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