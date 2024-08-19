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Demokratların 'Biden' oyunu: 'Değiştirmeyi unuttuk' deyip belgelerde 19 kez 'ikinci dönem' vurgusu yaptılar

ABD'de, Başkan Joe Biden'ın kasım ayında yapılacak başkanlık yarışından çekilip yerine Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i önermesine rağmen, Demokrat Parti'nin internet sitesinde hala birçok kez "ikinci Biden dönemi" ifadesi yer alıyor. Amerikan basını, Harris'in haftalar önce aday gösterilmesine karşın, komitenin belgelerinde aday isminin değiştirilmesinin unutulduğunu belirtiyor. 17 Ağustos'ta yayımlanan belgelerde, yarıştan çekilmesinin üzerinden bir ay geçmesine rağmen, Biden'ın ikinci dönem başkanlığı için 19 kez adı anıldı.

23:00 - 19/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 23:01 - 19/08/2024 Pazartesi
AA
Kamala Harris - Joe Biden
Kamala Harris - Joe Biden

Fox News'un haberinde, Demokratik Ulusal Komite'nin (DNC) resmi sitesinde yer alan parti belgelerinde, 5 Kasım seçimlerinin sonrası için "ikinci Biden dönemi" ifadesinin kullandığı belirtildi.

Harris'in haftalar önce aday gösterilmesine rağmen komitenin belgelerinde, adayın adını değiştirmeyi unuttuğu belirtildi.

19 kez göndermede bulundular

17 Ağustos'ta paylaşılan belgelerde, yaklaşık bir ay önce yarıştan çekilmesine rağmen, ikinci dönem başkanlığı için 19 defa Biden'ın adına göndermede bulunuldu.

92 sayfalık belgede,
"Başkan Biden, Başkan Yardımcısı Harris ve Demokratlar işi bitirmek için yarışıyor."
ifadeleri kullanıldı.

"İkinci dönem" vurgusu

Hala DNC'nin sitesinde yer alan belgenin başka sayfasında da "Başkan Biden ikinci döneminde, temel hakları koruyacak ve Amerikan deneyiminin çeşitliliğini temsil edecek yargıçları seçmeye devam edecek." ifadesinin kullanılması dikkati çekti.

Biden'ın adaylıktan çekilme süreci

ABD Başkanı Biden 21 Temmuz'da, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık yarışından çekildiğini açıklamış, daha sonrasında da aday olarak yardımcısı Kamala Harris'i "onayladığını ve desteklediğini" belirtmişti.

Chicago kentinde bugün başlayan ve 22 Ağustos'a kadar sürecek olan Demokrat Parti kongresinde, parti adayı resmen belirlenmiş olacak.



#Joe Biden
#Kamala Harris
#Demokrat Parti
#ABD
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