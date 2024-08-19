Demokratların 'Biden' oyunu: 'Değiştirmeyi unuttuk' deyip belgelerde 19 kez 'ikinci dönem' vurgusu yaptılar

Katar'ın başkenti Doha'da işgalci İsrail ile Hamas Hareketi arasında gerçekleştirilen ateşkes görüşmeleri devam ediyor. Son olarak ABD Başkanı Joe Biden, basın mensuplarına verdiği demeçte "Ateşkese çok yakın olduklarını" ifade etti. Hamas Hareketi ise aynı saatlerde işgalcilerin "Anlaşma metninin maddeleriyle oynadığını" belirtmişti. Birçok ülkenin garantör olarak yer aldığı görüşmelerde çoklu mekik diplomasisi sürüyor. Hamas Hareketi dahil bölge ülkeleri ve ABD ateşkesten taraf olsa da işgalci İsrail'in Netanyahu hükümeti görüşmeleri olmadık şartlar ile yokuşa sürmeye devam ediyor.