Demokratların 'Biden' oyunu: 'Değiştirmeyi unuttuk' deyip belgelerde 19 kez 'ikinci dönem' vurgusu yaptılar

Fox News'un haberinde, Demokratik Ulusal Komite'nin (DNC) resmi sitesinde yer alan parti belgelerinde, 5 Kasım seçimlerinin sonrası için "ikinci Biden dönemi" ifadesinin kullandığı belirtildi.
Harris'in haftalar önce aday gösterilmesine rağmen komitenin belgelerinde, adayın adını değiştirmeyi unuttuğu belirtildi.
19 kez göndermede bulundular
17 Ağustos'ta paylaşılan belgelerde, yaklaşık bir ay önce yarıştan çekilmesine rağmen, ikinci dönem başkanlığı için 19 defa Biden'ın adına göndermede bulunuldu.
"İkinci dönem" vurgusu
Hala DNC'nin sitesinde yer alan belgenin başka sayfasında da "Başkan Biden ikinci döneminde, temel hakları koruyacak ve Amerikan deneyiminin çeşitliliğini temsil edecek yargıçları seçmeye devam edecek." ifadesinin kullanılması dikkati çekti.
Biden'ın adaylıktan çekilme süreci
ABD Başkanı Biden 21 Temmuz'da, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık yarışından çekildiğini açıklamış, daha sonrasında da aday olarak yardımcısı Kamala Harris'i "onayladığını ve desteklediğini" belirtmişti.
Chicago kentinde bugün başlayan ve 22 Ağustos'a kadar sürecek olan Demokrat Parti kongresinde, parti adayı resmen belirlenmiş olacak.