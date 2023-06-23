Denizaltında katastrofik patlama: Cesetlere ne oldu?

Denizaltı Titan
ABD Sahil Güvenlik yetkilileri, Titanik'in enkazına dalış yaparken kaybolan turistik amaçlı Titan denizaltısının "katastrofik" şekilde patlayarak parçalara ayrıldığını söyledi.
Mauger, kazanın, Titan denizaltısının dalışa geçmesinden 1 saat 45 dakika sonra, araçla iletişimin koptuğu anda gerçekleştiğini bildirdi.
Denizaltında bulunanların tamamının öldüğüne inandıklarını belirten Tuğamiral, turistik denizaltının enkazını, yaklaşık 100 yıl önce batan Titanik'in pruvasına 488 metre uzaklıkta ve yüzeyden 4 kilometre derinlikte bulduklarını kaydetti.
Benzer bir tespit The Guardian'dan da geldi. The Guardian'ın iddiasına göre pek çok ABD raporunda, ABD Donanması'nın 'ölümcül' olabilecek yüksek sesli bir patlama raporlamış. Söz konusu patlamanın Titan'ı parçalara ayırdığı düşünülüyor.
Ancak Sahil Güvenlik, Donanma'nın bu bilgilerini bilmesine rağmen umuduğunu kaybetmeyerek Titan yolcularını aramaya devam etmiş.
New York Times ise verilerin denizaltılarını izlemek için var olan gizli su altı sensörlerinden geldiğini iddia etti.
Hatta Hollywood yapımı Titanik filminin yönetmeni ve filmi çekerken derin deniz kaşifi olan James Cameron daha en başından patlamayı bildiğini iddia etti.
Sahil Güvenlik yetkililerine göre 6,7 metrelik Titan 5 büyük parçaya ayrılmış. Şu an için yolcuların cansız bedenlerine ne olduğu bilinmiyor.
Daha önce denizaltında bulunanların 58 yaşındaki İngiliz maceracı Hamish Harding; Fransız emektar Titanik kaşifi Paul-Henri Nargeolet, 77; 48 yaşındaki İngiliz-Pakistanlı iş adamı Shahzada Dawood ve 19 yaşındaki oğlu Süleyman; ve kayıp denizaltıyı işleten şirket OceanGate'in kurucu ortağı 61 yaşındaki Amerikalı Stockton Rush olduğu ifade edilmişti.
ABD Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamada, Kanada askeri arama uçağının, suyun altından denizaltıya ait olabileceğini düşündükleri birtakım sesler tespit ettiği, bunların 30 dakika aralıklarla duyulduğu bildirilmişti. Ancak bu seslerin, denizaltıya ait olup olmadığı kesinleşmemişti.
ABD Donanması da denizaltının bulunması halinde kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak üzere 6 bin metre derinliğe kadar ağır denizaltı nesnelerini çekebilen bir kaldırma sistemini hazır hale getirmişti.
Geminin, Elon Musk'ın şirketi SpaceX'e ait Starlink uydu internet sistemini kullandığı belirtilmişti.