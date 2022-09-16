Dünya Dezenformasyonla mücadelede devrim niteliğinde karar Kaliforniya sosyal medya platformlarının gizli politikalarına savaş açtı
AMERİKA

Dezenformasyonla mücadelede devrim niteliğinde karar: Kaliforniya sosyal medya platformlarının gizli politikalarına savaş açtı

Kaliforniya, Marc Zuckerberg tarafından yönetilen Instagram ve Facebook gibi sosyal medya platformları tarafından uygulanan gizli politikalara savaş açtı. Ülkede, sosyal medya şirketlerinin dezenformasyon ve nefret söylemi gibi politikalarının şeffaf hale getirilmesi için çalışmalara başlandı. Kaliforniya Valisi Gavin Newsom tarafından imzalanan tasarıya göre sosyal medya şirketleri, içeriklerin nasıl ve ne zaman kaldırıldığını paylaşacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dezenformasyonla mücadelede devrim niteliğinde karar: Kaliforniya sosyal medya platformlarının gizli politikalarına savaş açtı
Foto/arşiv

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde sosyal medya platformlarında hızla yayılan dezenformasyon ve nefret söylemi barındıran içeriklere karşı harekete geçildi. Kaliforniya Valisi Gavin Newsom'un imzaladığı tasarıya göre, sosyal medya şirketleri içeriklerin ne zaman ve nasıl kaldırıldığını ayrıntılarıyla açıklayacak. Söz konusu tasarı, sosyal medya şirketlerine uygulanan zorunluluklar açısından ilk olma özelliğini taşıyor.

"KALİFORNİYA SOSYAL MEDYANIN BİR SİLAH HALİNE GETİRİLMESİNE SEYİRCİ KALMAYACAK"

Karara ilişkin açıklamalarda bulunan Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, "Kaliforniya, sosyal medyanın toplumlarımızı ve temel değerlerimizi tehdit eden nefret ve dezenformasyon yaymak için silah haline getirilmesine seyirci kalmayacak." ifadelerini kullandı.

Tasarıya karşı çıkan bir koalisyon, bu uygulamanın şirketlerin hassas bilgilerini ifşa etmesi anlamına geleceğini iddia ediyor.

Tasarı, geçtiğimiz sene 'ifade özgürlüğü' tartışmaları ve itirazlara rağmen, farklı görüşteki vekillerden de büyük destek aldı.

Tasarının yazarı Demokrat Meclis Üyesi Jesse Gabriel, tedbirin ‘meta platformlar’ın şirketleri için, dünyanın en katı şeffaflık gerekliliklerini içerdiğini söyledi.

"İÇERİKLERİN NASIL KALDIRILDIĞI AYRINTILI OLARAK AÇIKLANMALI"

Facebook ve Instagram'ın, nefret söylemi, dezenformasyon, aşırılıkçılık, taciz ve dış siyasi müdahale gibi içerikleri nasıl kaldırdığını ayrıntılı olarak açıklaması gerektiğini söyleyen Gabriel, "Sosyal medya inanılmaz fırsatlar yarattı, aynı zamanda çocuklarımıza, savunmasız topluluklara ve bildiğimiz Amerikan demokrasisine yönelik gerçek ve yakın tehditler de yarattı." açıklamasında bulundu.

Gabriel, yasanın bu şirketlerin sorunlu içerikleri nasıl ele aldığına ilişkin "perdeyi aralayacağını" söyledi.

Tasarı, İftira ve Karalama ile Mücadele Birliği ve diğer gruplar tarafından da destek gördü ve bu önlemin çevrimiçi nefret söylemiyle mücadelenin anahtarı olduğu ifade edildi.

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