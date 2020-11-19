Dış basında zafer etkisi sürüyor: Bayraktar İHA'ları Rus tanklarını yerle bir etti

Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalana Dağlık Karabağ anlaşmasının etkileri sürüyor. Al Jazeera haber sitesinde Dimitar Bechev tarafından kaleme alınan analizde "Bayraktar İHA'larının Rus tanklarını yerle bir ettiği" belirtildi.
İHA DONANIMI, RUS YAPIMI TANKLARI İMHA ETTİ
Analizde "Türk yapımı Bayraktar insansız hava araçları kasıp kavurdu, donanımları, özellikle Rus yapımı tankları yerle bir etti." ifadelerine yer verildi.
TÜRKİYE'NİN ROLÜ BELİRLEYİCİ OLDU
Türkiye'nin , Güney Kafkasya'da en önemli oyuncu rolünü üstlendiğini belirten Bechev Türkiye'nin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı adına Karabağ'ı yöneten sözde Minsk Grubu üyeleri, ABD ve Fransa ile Batı'yı geride bıraktığını yazdı.
Bechev Dağlık Karabağ sorununun, Rus-Türk dinamiğini daha geniş bir şekilde vurguladığını belirttiği yazısında iki devletin batıya karşı bir dengeleme eylemi yürüttüğünü ifade etti.