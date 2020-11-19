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Dünya Dış basında zafer etkisi sürüyor Bayraktar İHAları Rus tanklarını yerle bir etti
ASYA

Dış basında zafer etkisi sürüyor: Bayraktar İHA'ları Rus tanklarını yerle bir etti

Dağlık Karabağ zaferi ve Türkiye'nin askeri başarısı dış basında konuşulmaya devam ediyor. Son olarak Al Jazeera haber sitesinde Dimitar Bechev tarafından kaleme alınan analizde "Bayraktar İHA'larının Rus tanklarını yerle bir ettiği" belirtildi. Analizde ayrıca Türkiye'nin belirleyici rolünü kanıtladığı ifade edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalana Dağlık Karabağ anlaşmasının etkileri sürüyor. Al Jazeera haber sitesinde Dimitar Bechev tarafından kaleme alınan analizde "Bayraktar İHA'larının Rus tanklarını yerle bir ettiği" belirtildi.

İHA DONANIMI, RUS YAPIMI TANKLARI İMHA ETTİ

Analizde "Türk yapımı Bayraktar insansız hava araçları kasıp kavurdu, donanımları, özellikle Rus yapımı tankları yerle bir etti." ifadelerine yer verildi.

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TÜRKİYE'NİN ROLÜ BELİRLEYİCİ OLDU

Türkiye'nin , Güney Kafkasya'da en önemli oyuncu rolünü üstlendiğini belirten Bechev Türkiye'nin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı adına Karabağ'ı yöneten sözde Minsk Grubu üyeleri, ABD ve Fransa ile Batı'yı geride bıraktığını yazdı.

Bechev Dağlık Karabağ sorununun, Rus-Türk dinamiğini daha geniş bir şekilde vurguladığını belirttiği yazısında iki devletin batıya karşı bir dengeleme eylemi yürüttüğünü ifade etti.

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Dağlık Karabağ anlaşmasının ardından Karabağ'da bir grup Azerbaycanlı bir araya gelerek Türkiye'ye teşekkür etti. Karabağ'ın kurtarılmasında Türkiye'nin yardımlarına teşekkür eden Azerbaycanlılar bölgeye Türk bayrağı dikti.

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