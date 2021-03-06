Dışişleri Bakanlığı'ndan Libya'ya 'güvenoyu' çağrısı: Bu tarihi fırsatı heba etmeyin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, önümüzdeki hafta Libya'da gerçekleştirilecek Ulusal Birlik Hükümeti'ne güvenoyu görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı. Aksoy, "Bu tarihi fırsatın, bazı ülkelerin Libya’daki hesapları ve ihtirasları uğruna heba edilmesine müsaade edilmemelidir." dedi.

Haber Merkezi 06 Mart 2021, 21:54 Son Güncelleme: 06 Mart 2021, 22:05 İHA