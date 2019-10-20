Dünya Dışişleri Bakanlığından Uluslararası Af Örgütüne sert tepki Bütünüyle reddediyoruz
BARIŞ PINARI HAREKATI

Dışişleri Bakanlığı'ndan Uluslararası Af Örgütü’ne sert tepki: Bütünüyle reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan Uluslararası Af Örgütü’ne sert tepki: Bütünüyle reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Af Örgütünün Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin raporundaki iddiaları kabul etmediğini bildirdi. Bakanlığın yaptığı açıklamada "Uluslararası Af Örgütü’nün Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin raporundaki mesnetsiz iddiaları bütünüyle reddediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Haber Merkezi DHA
Dışişleri Bakanlığı, iddialara tepki gösterdi.
Dışişleri Bakanlığı, iddialara tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklama, Uluslararası Af Örgütü’nün Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin raporunda ki iddialara tepki gösterildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklama şöyle;

"Sözkonusu asılsız iddiaları, Suriye'den kaynaklanan ve ulusal güvenliğimize kasteden terör tehdidine karşı mücadelemize karşı başlatılan karalama kampanyasının parçası olarak değerlendiriyoruz.

Barış Pınarı Harekatı, hem Türkiye'nin ulusal güvenliğini, hem de izlediği ayrılıkçı gündemle Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden terör örgütü PYD/YPG'ye karşı yürütülen bir terörle mücadele operasyonudur.

'Sivillerin zarar görmemesi için her türlü tedbir uygulanıyor'

Harekatın planlama ve icrasında sadece PYD/YPG unsurları ile bu unsurlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alınmaktadır. Sivillerin ve sivil altyapının zarar görmemesi için gereken her türlü tedbir uygulanmaktadır.

Harekata destek veren Suriye Milli Ordusu'nun, kendi unsurlarının neden olduğu iddia edilen sivil zayiat vakalarını incelemek üzere bir Soruşturma Komisyonu kurduğunu bu vesileyle hatırlatmakta fayda görüyoruz.

PYD/YPG'nin AB ve NATO tarafından da terör örgütü kabul edilen PKK'yla bağı ve işlediği suç ile ihlaller defaatle belgelenmiştir. Uluslararası Af Örgütü'nü, kendisi de dahil olmak üzere bağımsız uluslararası kuruluşlarca yapılan bu çalışmaları yeniden incelemeye davet ediyoruz."

Barış Pınarı Harekatı'nda PKK-PYD'den alınan köy, kasaba ve şehirler - [Barış Pınarı Harekatı Güncel Harita]
DÜNYA
Barış Pınarı Harekatı'nda PKK-PYD'den alınan köy, kasaba ve şehirler - [Barış Pınarı Harekatı Güncel Harita]

İsrailli Jerusalem Post gazetesinden çarpıcı Barış Pınarı Harekatı yorumu: 6 yıllık çalışma 6 günde çöktü
DÜNYA
İsrailli Jerusalem Post gazetesinden çarpıcı Barış Pınarı Harekatı yorumu: 6 yıllık çalışma 6 günde çöktü
Hakkariden acı haber

Hakkari'den acı haber

Teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan asker şehit oldu.
Sadece 8 lira

Sadece 8 lira

​Otomobil alacaklara güzel haber, yeni uygulama başladı.
Bütünüyle reddediyoruz

Bütünüyle reddediyoruz

​​Dışişleri Bakanlığı'ndan Uluslararası Af Örgütü'ne sert tepki.
Cesaretleri kalmadı

Cesaretleri kalmadı

Mehmetçik içeride ve dışarıda PKK'ya göz açtırmıyor.
Gelinini döverek <br>hastanelik etti

Gelinini döverek
hastanelik etti

"Sürükledi, tekme attı, defalarca yumrukladı."
Son aşamaya gelindi

Son aşamaya gelindi

Kadınlar yanlarında bir erkek bulunmadan Umre yapabilecekler.
Fazla mesaiye zam

Fazla mesaiye zam

Memurun fazla mesai ücreti 2,26 liraya çıkacak.
Son kez seslendiler

Son kez seslendiler

​Beşiktaş Kulübünde oy verme işlemi başladı.
Hayali<br>doktor olmaktı

Hayali
doktor olmaktı

11 yaşındaki Mazlum şehit olmuştu.
Buz tutmuş<br>kasaba: Oymyakon

Buz tutmuş
kasaba: Oymyakon

Hava sıcaklığı rekoru eksi 65 derece ile kırıldı.

PKK mutabakatta saldırdı: Bir şehit!

PKK mutabakatta saldırdı: Bir şehit!

MSB: Meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verildi.
Lübnan'da<br> kriz büyüyor

Lübnan'da
kriz büyüyor

Cumhurbaşkanı çözüm vadetti, bakanların istifası istendi.
Bir hafta önce boşanmışlardı

Bir hafta önce boşanmışlardı

Eski eşini ve arkadaşını öldürüp intihar etti.
Türkiye’nin yanındayız

Türkiye’nin yanındayız

​Pakistan Milli Meclis Başkanı Esad Kayser, Yeni Şafak'a konuştu.
Hepsi<br>gidecek buradan

Hepsi
gidecek buradan

​Akçakale yerlisi Hüsnü dede, sınır hattında yaşadıklarını anlattı.
Ya gidecekler<br>ya ölecekler

Ya gidecekler
ya ölecekler

​​Ankara'nın Washington tarafına verdiği süre salı akşamı doluyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.