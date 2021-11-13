Diyanet duyurdu: Kovid-19 nedeniyle ara verilen Kudüs turları yeniden başlayacak

“Çıkan yangınlara itfaiye hortumu ile müdahale ediyoruz”<br><br>İlk yangının 27 Kasım’da yatak odasından başladığını söyleyen ev sahibi Ahmet Dadaylı, “Yatak odasındaki yangını söndürdük. O günden bu tarafta her gün evimiz yanıyor. Şimdiye kadar 17 kez evimiz yandı. Şu ana kadar 2 defa jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdik. Onlar sağ olsun geldiler, söndürdüler, yardım ettiler. Sonuçta neden yandığıyla ilgili bir şey bulamadık. Evimizde çıkan küçük çaptaki yangınları da bizler kendi imkanlarımızla söndürdük. İtfaiye hortumu ile müdahale ediyoruz. Gece gündüz bekliyoruz...