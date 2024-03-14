Doğu Çin Denizi'nde sular ısınıyor: Japon savaş uçakları Çin'e ait uçaklara önleme uçuşu yaptı

Çin'in Doğu Türkistan'daki toplama kampında tuttuğu mağdurlar Zeytinburnu Kazlıçeşme Kültür Merkezi'nde basın açıklamasında bulundu. BMİHK Keyfi Gözaltı Çalışma Grubu’na yapılan bir başvuruda daha kritik sonuçlar elde edildi. Mağdur avukatları, ''Türkiye’de yaşayan müvekkillerimiz adına onların kamplarda tutulan aileleri için yapmış olduğumuz başvurularda çok önemli bilgi, belge, rapor ve delillere yer verilmiştir. Alınan kararlar neticesinde Çin kaybettirdiği kişiler ile ilgili ilk defa savunmalar yapmak zorunda kalmaktadır'' ifadelerini kullandı.