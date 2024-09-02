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Dünya

Dominik Cumhuriyeti'nde gasp: ABD Maduro'nun devlet başkanlığı uçağına el koydu

Halkın iradesini yansıttığı seçimleri bahane ederek Venezuela'yı karıştırmak isteyen ABD, iki ülke arasındaki gerilimi artıracak yeni bir hamlede bulundu. ABD Adalet Bakanlığı, Venezuela Devlet Başkanı Nicalos Maduro'nun 'devlet başkanlığı uçağı' olarak kullandığı uçağa Dominik Cumhuriyeti'nde el koydu. Bakanlık, uçağın paravan şirket aracılığıyla alınıp ABD dışına çıkarıldığını ve Venezuela'ya uygulanan yaptırımları deldiğini ileri sürdü.

21:02 - 2/09/2024 الإثنين
AA
ABD, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun uçağına el koydu.
ABD, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun uçağına el koydu.

ABD Adalet Bakanlığı, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kullandığı uçağa, "yaptırımları deldiği gerekçesiyle" Dominik Cumhuriyeti'nde el koyduklarını bildirdi.

ABD Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Maduro'nun genellikle dış seyahatlerinde kullandığı uçağa el konulduğu belirtildi. Bakanlık, uçağın paravan şirket aracılığıyla alınıp ABD dışına çıkarıldığını ve Venezuela'ya uygulanan yaptırımları deldiğini savundu.

İlişkiler iyice gerilecek

Maduro'nun "devlet başkanlığı uçağı" olarak kullandığı belirtilen uçağa Dominik Cumhuriyeti'nde el konulmasının, seçimlerden bu yana ABD ile Venezuela arasında iyice gerginleşen ilişkilere yeni bir yük getirmesi bekleniyor.

Venezuela'da 29 Temmuz'da açıklanan sonuçlara göre Maduro'nun yüzde 51,20 oyla devlet başkanı seçimini üçüncü kez kazandığı açıklanmıştı. Muhalefet koalisyonu adayı Edmundo Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado seçim sonuçlarını reddetmişti.

ABD yönetimi ise seçim sonuçlarının şeffaf şekilde açıklanmadığını öne sürerek sonuçların halkın iradesini yansıtmadığını savunmuştu.



#Nicolas Maduro
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