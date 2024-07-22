Donald Trump: Kim Jong-un çok gergin onu maça götüreceğim

İyi geçinmek iyidir, kötü değil. Ona 'neden başka bir şey yapmıyorsun' derdim. Tek yapmak istediği nükleer silah satın almak ve yapmak. Ona 'rahatla, sakin ol' dedim. Elinde yeterince var. O kadar çok nükleer silahı var ki. Dedim ki, 'rahatla, bir beyzbol maçına gidelim, sana nasıl beyzbol oynanacağını göstereceğim. Yankees'i izlemeye gideriz.