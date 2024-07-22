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Dünya

Donald Trump: Kim Jong-un çok gergin onu maça götüreceğim

Geçtiğimiz günlerde Michigan'da düzenlenen kampanya mitinginde konuşan ABD Başkan adayı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la olan dostluğuyla övürken Kuzey Kore liderini beyzbol maçına götürmek istediğini belirtti.

12:51 - 22/07/2024 Pazartesi
AA
Donald Trump - Kim Jong-un
Donald Trump - Kim Jong-un
ABD Başkan adayı
Donald Trump
, seçim öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulunuyor.

ABD eski başkanı ve başkan adayı Donald Trump, cumartesi günü Michigan'da düzenlenen mitingde Kuzey Kore lideri Kim Jong hakkında konuşma yaptı.


Trump açıklamalarında, Kuzey Kore liderinden övgüyle bahsetti.


"Onu maça götüreceğim"


Kim Jong'la dostluklarından övgüyle bahseden Trump, onu bir beyzbol maçına götürmek istediğini söyledi.


"Sana nasıl beyzbol oynanacağını göstereceğim"


Trump, Kuzey Kore lideri hakkında şunları söyledi:


  • İyi geçinmek iyidir, kötü değil. Ona 'neden başka bir şey yapmıyorsun' derdim. Tek yapmak istediği nükleer silah satın almak ve yapmak. Ona 'rahatla, sakin ol' dedim. Elinde yeterince var. O kadar çok nükleer silahı var ki. Dedim ki, 'rahatla, bir beyzbol maçına gidelim, sana nasıl beyzbol oynanacağını göstereceğim. Yankees'i izlemeye gideriz.


#Donald Trump
#Kim Jong-un
#ABD
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