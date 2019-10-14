Dünya Donald Trump Türkiye ve YPG/PKK, kaçmalarına izin vermemeli
AMERİKA

Donald Trump: Türkiye ve YPG/PKK, kaçmalarına izin vermemeli

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa ülkelerine kendi vatandaşları olan DEAŞ tutuklularını geri alma çağrısında bulundu. Trump ''ABD, DEAŞ'lı mahkumların en kötülerini şu anda elinde tutuyor. Türkiye ve YPG/PKK, kaçmalarına izin vermemeli.'' ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Donald Trump
Donald Trump

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD, DEAŞ'lı mahkumların en kötülerini şu anda elinde tutuyor. Türkiye ve (YPG/PKK), kaçmalarına izin vermemeli." ifadelerini kullandı.

Avrupa ülkelerine yönelik çağrısı

Trump, "Avrupa, çok defa talep edildiğinde onları (DEAŞ'lıları) geri almış olmalıydı. Şimdi bunu yapmalılar. ABD'ye asla gelemeyecek ya da girmelerine izin verilmeyecektir!" değerlendirmesinde bulundu.

Daha kendi sınırlarımızı kontrol edemiyoruz

  • Suriye’den çekilme kararını savunan ABD Başkanı Donald Trump, Askerlerimiz 50 sene daha Suriye’de kalamazdı. “Daha kendi sınırımızı kontrol edemezken Türkiye-Suriye sınırını kontrol etmemiz mümkün değil" ifadelerini kullanmıştı.

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