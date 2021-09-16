Trump 'Üç yıl içinde ABD diye bir ülke kalmayacak' deyince sunucu röportajı sonlandırdı

ABD Başkanı Joe Biden'dan yeni gaf: Avustralya Başbakanı'nın adını unuttu

ABD Başkanı Joe Biden, gaflarına bir yenisini daha ekledi. Bu kez de Avustralya Başbakanı'nın adını unutunca, Scott Morrison'dan 'aşağıdaki adam' olarak bahsetti. ABD Başkanı Biden, 'Teşekkürler Boris ve... ve ben aşağıdaki adama teşekkür etmek istiyorum. ' dedi.