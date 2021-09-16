Dünya Trump Üç yıl içinde ABD diye bir ülke kalmayacak deyince sunucu röportajı sonlandırdı
AMERİKA

Trump 'Üç yıl içinde ABD diye bir ülke kalmayacak' deyince sunucu röportajı sonlandırdı

ABD Eski Başkanı Donald Trump, katıldığı bir televizyon röportajı sırasında, önümüzdeki üç yıl içerisinde ABD diye bir ülkenin kalmayacağını söyleyince sunucu yayını sonlandırdı.

Haber Merkezi Diğer
Donald ​Trump Üç yıl içinde ABD diye bir ülke kalmayacak deyince sunucu Sean Spicer röportajı sonlandırdı
Trump - Spicer (Fotoğraf: Arşiv)

Oylarının çalındığı iddiasıyla yoğun tartışmaların gölgesinde ocak ayında başkanlık koltuğunu Joe Biden'a devreden Donald Trump, Newsmax televizyonuna verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"ÜÇ YIL İÇİNDE ABD DİYE BİR ÜLKE KALMAYACAK"

Biden’ın göreve gelmesiyle birlikte ABD’nin "Daha önce hiç olmadığı kadar raydan çıktığını" söyleyen Trump, "2022 ve 2024’te yapılacak seçimlere gittiğimizde ülkeden elimizde hiçbir şey kalmayacak" diye konuştu.

TRUMP'IN SÖZLERİNİN ARDINDAN RÖPORTAJ SONLANDIRILDI

Bu sözlerin ardından sunucu Sean Spicer röportajı sonlandırdı.

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