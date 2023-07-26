Donald Trump'tan Avrupa Birliği'ne 'vize' gözdağı: ABD'ye saygı kalmamış

"Şunu bir düşünün; (Avrupalılara) askeri koruma ve ticaret dahil her şeyi veriyoruz. Şimdi ise (Avrupa'ya) gitmek için onlara para ödememiz gerekiyor. ABD'ye saygı kalmamış. Ben başkan olarak buna izin vermeyeceğim. Bu uygulama çok hızlı bir şekilde sona erecek."