Donald Trump'tan Avrupa Birliği'ne 'vize' gözdağı: ABD'ye saygı kalmamış

Eski ABD Başkanı Donald Trump
Eski ABD Başkanı Donald Trump, kendi sosyal medya platformu TruthSocial'da konuya ilişkin paylaşımda bulundu.
Donald Trump'tan Avrupa Birliği'ne gözdağı: ABD'ye saygı kalmamış
ABD vatandaşlarının 2024'ten itibaren AB ülkelerine seyahat edebilmek için vize almaları gerekeceğini belirten Trump, şunları kaydetti:
60'tan fazla "vizeden muaf" ülke vatandaşı, ETIAS'a başvurarak onay alacak
AB, 2024'ten itibaren aralarında ABD'nin de bulunduğu 60'tan fazla "vizeden muaf" ülkenin vatandaşlarının, Avrupa ülkelerine seyahat etmesi için 2024'ten itibaren Avrupa Seyahat Bilgi ve Yetkilendirme Sistemi'ne (ETIAS) başvurarak onay almaları gerektiğini duyurmuştu.
Bir dizi kişisel bilgilerin sunulması istenen ETIAS'a başvuru ücretinin ise yaklaşık 7 avro (yaklaşık 8 dolar) olması bekleniyor.