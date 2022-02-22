Dünya Donbastan tahliye edilenler 15 bölgeye yerleştirildi
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Donbas'tan tahliye edilenler 15 bölgeye yerleştirildi

Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolünde bulunan Donbas bölgesinden tahliye edilen siviller, Rusya'nın 15 bölgesine yerleştirildi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rostov bölgesinin kentlerinde 3 bin 200'ü çocuk olmak üzere 7 binden fazla kişi, kamplardaki çadırlara, yurtlara ve otellere yerleştirildi. Söz konusu bölgede, yaklaşık 14 bin kişi kapasiteli 200 geçici konaklama noktası oluşturuldu.

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Haber Merkezi AA
Donbastan tahliye edilenler 15 bölgeye yerleştirildi
Ukrayna sınırına yakın Rusya'nın Rostov bölgesine kara ve tren yoluyla organize şekilde getirilen siviller, burada oluşturulan geçici konaklama merkezine yerleştiriliyor.

Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk ve Lugansk bölgelerinde "gerginliğin arttığı" gerekçesiyle 18 Şubat'ta başlayan tahliyeler devam ediyor.

  • Ukrayna sınırına yakın Rusya'nın Rostov bölgesine kara ve tren yoluyla organize şekilde getirilen siviller, burada oluşturulan geçici konaklama merkezine yerleştiriliyor. Donbas'tan tahliye edilenlerin bir kısmı ise Moskova bölgesi dahil Rusya'nın farklı bölgelerine gönderiliyor.

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Rostov bölgesinde 200 geçici konaklama noktası oluşturuldu

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rostov bölgesinin kentlerinde 3 bin 200'ü çocuk olmak üzere 7 binden fazla kişi, kamplardaki çadırlara, yurtlara ve otellere yerleştirildi.

Söz konusu bölgede, yaklaşık 14 bin kişi kapasiteli 200 geçici konaklama noktası oluşturuldu. Sayısı 90 binden fazla olduğu tahliye edilen sivillerin Rusya'nın 15 bölgesine yerleştirildiği belirtildi.

Tahliye edilenlere insani yardım devam ediyor

Rostov bölgesine tahliye edilenlere, düzenli olarak insani yardım dağıtılıyor. Bu bölgeye 5 ton insani yardım ulaştıran Rusya Kızılhaç Derneği, geçici konaklama merkezlerine giyim, gıda ve tıp malzemeleri dağıtımında bulundu.

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  • Rusya Acil Durumlar Bakanlığının da Rostov bölgesine çeşitli malzemeler içeren 228 ton insani yardım ulaştırması bekleniyor. Söz konusu bölgeye şimdiye kadar 800 ton insani yardımın ulaştığı belirtildi. Ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla tahliye edilen kişilere 10 bin ruble mali destek veriliyor.

Putin, Ukrayna'daki Rus yanlısı ayrılıkçıların yönetimlerini tanımıştı

Ukrayna'nın doğusunda 2014'te Kiev yönetimine rağmen Rusya yanlısı ayrılıkçılar Ukrayna topraklarında Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti isminde iki ayrı sözde yönetim oluşturmuştu.

  • Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması, 15 Şubat'ta Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kurduğu sözde yönetimlerin tanınması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e çağrıda bulunulmasına yönelik kararı kabul etmiş, kararı Kremlin'e göndermişti.

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Putin, dün Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalamış, Rusya Silahlı Kuvvetlerine sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinde barışın korunması talimatını vermişti.

Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi de Putin'in, ordunun Rusya toprakları dışında görev yapmasına ilişkin başvurusunu onaylamıştı.

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