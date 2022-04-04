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Dünya Donetsk Valiliği 147 sivil öldü, 584 vatandaş yaralandı
AVRUPA

Donetsk Valiliği: 147 sivil öldü, 584 vatandaş yaralandı

Ukrayna’nın Donbass bölgesinde bulunan Donetsk kentinin Valisi Pavlo Kyrylenko, Rusya’nın saldırılarının başlangıcından bu yana kentte 147 sivil vatandaşın hayatını kaybettiğini ve 584 kişinin yaralandığını açıkladı.

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Haber Merkezi İHA
Donetsk Valiliği: 147 sivil öldü, 584 vatandaş yaralandı
Donetsk Valiliği: 147 sivil öldü, 584 vatandaş yaralandı

Rusya ve Ukrayna savaşında 40. güne girildi. Rusya saldırılarında yüzlerce Ukraynalı sivil vatandaş hayatını kaybederken, savaştan en çok etkilenen yerlerden biri olan Donetsk kenti, bombalanmaya devam ediyor.
Donetsk Valisi Pavlo Kyrylenko bölgedeki son duruma ilişkin yaptığı açıklamasında, “Her gün 09.00 itibariyle Rusya saldırılarında hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuyoruz. Rusya’nın işgalinin başlangıcından bu yana Donetsk bölgesindeki bombardımanlarda 147 sivil hayatını kaybetti, 584 kişi yaralandı. Mariupol ve Volnovaha’daki sivil kayıpların sayısı henüz bilinmiyor. Rusya ölüm ve yıkım getiriyor” ifadelerini kullandı.

161 çocuk hayatını kaybetti

Ukrayna Başsavcılığı, Ukrayna’daki sivil ölümlere yönelik yaptığı açıklamada, Rus saldırılarının başladığı 24 Şubat’tan 4 Nisan’a kadarki 40 günlük süreçte 425 çocuğun zarar gördüğünü, bunlardan 161’inin hayatını kaybettiğini ve 264’ünün de yaralandığını belirtti.

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