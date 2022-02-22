Rusya ile Ukrayna arasında krize neden olan Donbas neden önemli?

Dünya, Rus kökenli nüfusun ağırlıkta olduğu Donetsk ve Luhansk (Donbas) bölgelerindeki olası savaş riskini konuşuyor.

Bölgede yaşayan Rusya yanlısı ayrılıkçılar, 2014 yılında ağır silahlarla Ukrayna yanlısı birliklere saldırı düzenledi.

DİKKAT ÇEKEN ZENGİN YER ALTI KAYNAKLARI

Halk oylamasının yapıldığı bölgede ayrılıkçılar, aynı yıl 11 Mayıs'ta sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti adı altında yönetim oluşturdu.

Rusya ile Ukrayna arasında yıllardır ihtilafa neden olan Donbas, zengin yer altı kaynaklarıyla dikkat çekiyor.

200 YILDA ÇIKARILAN FOSİL YAKIT MİKTARI

Yaklaşık 6,5 milyon nüfusa ev sahipliği yapan ve Avrupa'nın dördüncü büyük maden alanı olarak tanımlanan Donbas, uzun süredir Ukrayna'nın en büyük sanayi merkezi ve önemli bir kömür üreticisi konumunda bulunuyor.

200 yılı aşkın bir süredir bölgeden yaklaşık 15 milyar ton fosil yakıt çıkarıldığı tahmin ediliyor ve son olarak kömür rezervinin yaklaşık 100 milyon ton olduğu düşünülüyor.

FOTOĞRAF 11 Financial Times<br><br>ABD'nin Financial Times gazetesinde yer alan haberde ise, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Doğu Ukrayna'daki sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'ni tanımasının ardından Ukrayna'nın doğusuna asker gönderme emri verdiği ifade edildi. Haberde, ABD'li üst düzey bir yetkilinin Putin'in konuşmasının Ukrayna işgalini haklı çıkarma çabasının bir parçası olduğunu söylediği yer aldı. Haaretz<br><br>İsrail'in Haaretz gazetesi, Putin'in sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'nin bağımsızlığını tanıdıktan sonra Ukrayna'dan ayrılmaları için emir verdi ifadelerini kullandı. Haberde ayrıca ABD ve Avrupa Birliği'nin tepkilerine yer verildi ve Rusya'nın ayrılıkçı bölgeleri tanıması nedeniyle yaptırım uygulayacakları ifade edildi. Haaretz'te konuyla ilgili bir diğer haberde, İsrailli yetkililerin Biden'ın tarafında olacakları ifade edildi. Ayrıca Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in 'geleneksel olarak Amerikalılarla birlikte hareket etmemize rağmen' İsrail'in Rusya ile krize yaklaşımında daha temkinli olması gerektiğini söylediği ifade edildi. Washington Post<br><br>ABD merkezli Washington Post gazetesi, \"Putin, Moskova destekli iki ayrılıkçı bölgeyi resmen tanıdıktan sonra doğu Ukrayna'ya asker gönderdi\" manşetini attı. Ayrıca haberde Rusya Devlet Başkanı'nın bu eyleminin tam ölçekli savaşı tetiklediği ve krizi tırmandırdığı ifade edildi. New York Times<br><br>\"Putin'in Ukrayna'nın ayrılıkçı bölgelerine asker gönderme emri Birleşmiş Milletler'ce kınandı\" başlığını atan ABD'nin New York Times gazetesinin haberinde, Putin, daha geniş bir askeri harekat olasılığını ima etti ve tüm Ukrayna'nın \"'Rusya tarafından yaratılmış' bir ülke olduğunu iddia etti\" ifadelerine yer verildi. ABD'nin BM büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield'in sözlerinin yer aldığı haberde şu ifadeler vurgulandı: \"Putin, dünyanın zamanda geriye yolculuk yapmasını istiyor. Birleşmiş Milletler'den önceki bir zamana... İmparatorlukların dünyayı yönettiği bir zamana... Ama dünyanın geri kalanı ilerledi. 1919 değil, 2022'deyiz.\" The Wall Street Journal<br><br>ABD'nin The Wall Street Journal gazetesi, \"Putin, Ukrayna'daki ayrılık bölgelerine asker gönderme emri verdi\" manşetini attı ve Putin'in Batı ile gerilimi artırdığını yazdı. Putin'in Rus birliklerine Ukrayna'nın iki ayrı bölgesine girmesi emrini verdiğinin ifade edildiği haberde, bunun Doğu Avrupa'nın gelecekteki güvenliği konusunda Batı ile müzakereleri baltalayacak bir hareket olduğu vurgulandı. Daily Mail<br><br>Putin'in 'barışı koruma görevi' için Ukrayna'ya asker göndermesi sonrasında Donetsk'te tankların ilerlediği görülüyor. Ancak Batı, Kiev için yaptırımlar ve daha fazla silahla karşılık vermeye hazırlanırken, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bugün acil bir Kobra toplantısı düzenleyecek. Daily Mail gazetesinin manşetinde, Putin'in onları bağımsız devletler olarak tanımasından sadece birkaç saat sonra, doğu Ukrayna'nın iki ayrılıkçı bölgesinden birinin başkenti olan Donetsk'te tanklar da dahil olmak üzere çok sayıda askeri aracın hareket ettiği bilgisi yer aldı. Haberde, bir görgü tanığının, Ukrayna'ya girme emri vermesinin ardından bugün erken saatlerde, şehirde alışılmadık derecede büyük askeri teçhizat gördüğü ifade edildi. The Australian<br><br>Avustralya'nın The Australian gazetesi, \"Putin tetiği çekti\" manşetiyle verdiği haberinde, \"Ukrayna'nın doğusundaki Donbass'ta isyancıların elindeki Donetsk ve Luhansk merkezlerine barış gücü olarak Rus askerleri göndermek Ukrayna'nın işgali anlamına geliyor\" ifadeleri kullanıldı. Corriere della Sera<br><br>İtalyan gazetesi Corriere della Sera, \"Putin, Rus ordusunu Ukrayna'ya gönderdi\" manşetini attı. Haberde, \"Rusya Devlet Başkanı, Donbass'ın bağımsızlığını tanıdıktan sonra, 21 Şubat Pazartesi akşamı ordusuna \"barışı garanti etmek\" için topraklarına girmesini emretti.\" ifadelerine yer verildi. İzvestiya<br><br>Rusya'da hükümetin sözcülüğünü yapan İzvestiya gazetesi, 'Tanıma güçtür: Donbas'ın bağımsızlığı için Moskova'nın verdiği destekte ne değişecek' başlıklı haberinde Putin'in kararının bölgeyi ve dünyayı nasıl değiştireceğini bir zafer havasında anlattı. Pravda Komsomolskaya<br><br>Rus Pravda Komsomolskaya gazetesi, \"Rusya Donbas cumhuriyetlerini tanıdı, Vladimir Putin'in konuşmasındaki ana mesajlar' manşetiyle okurlarının karşısına çıktı. Gazete, \"Rusya lideri tarihi bir karar verdi, Kiev'i gerçek bir kamulaştırmayla tehdit etti\" dedi. Putin'in Luhansk ve Donetsk kararı dünya basınında: 1999'da değil 2022'deyiz Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan kriz, Vladimir Putin'in dün gece imzaladığı kararname ile yeni bir boyut kazandı. Dünyanın gözü kulağı bu iki ülkenin arasındaki krizde. Putin ulusa sesleniş konuşmasında, Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni Rusya tarafından tanındığını açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Korkmuyoruz" açıklamasında bulunurken, BM Güvenlik Konseyi ise acil toplandı. Bu sabah, dünyanın dört bir yanında yayınlanan gazetelerde, Putin'in kararı manşetlere nasıl taşındı. Detaylar haberde...

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ÇATIŞMALARDA HASAR ALDI

Sovyetler Birliği'nin yıkılmasının ardından Donbas'taki madenlerin çoğu kârsız hale geldi ve kapatıldı. Ayrıca 2014'te Ukrayna ile Rus destekli ayrılıkçılar arasında yaşanan çatışmalar, maden alanlarına büyük zarar verdi.

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Ukrayna Ulusal Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nün 2019 tarihli raporu, ayrılıkçıların elindeki bölgelerdeki en az 300 bin kişi, taşan madenlerden kaynaklanan kimyasal kirlilik nedeniyle tehdit altında olduğunu aktardı.

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