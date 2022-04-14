Dört Baltık ülkesi liderinden Kiev'e çıkarma: Zelenskiy ile görüştüler

Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmek üzere Kiev'e trenle gelen liderleri Urkayna Başbakanı Denis Şmıgal karşıladı.

Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya devlet başkanları, ziyaretlerinin amacının Ukrayna'ya destek olduğunu belirtti.

İlk önce Rus güçlerince gerçekleştirildiği belirtilen katliamın yaşandığı Borodianka kasabasını ziyaret eden dört lider, Rus güçlerince işlenen savaş suçlarının hesabının sorulmasını istedi.

Zelenskiy, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda, Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits ve Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Ukrayna Devlet Başkanı, Duda, Nauseda, Levits ve Karis ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

'Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya ilk savunan ülkeler'

Toplantıda konuşan Zelenskiy, Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya'nın her zaman Ukrayna'yı ilk savunanlardan olduğunu belirterek, bu ülkelerin Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla da Ukrayna'yı ilk savunan ülkelerden olduğunu söyledi.

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Zelenskiy, "Her zaman bizimle birlikte, her zaman Ukrayna'nın yanında olan bu güzel devletlerin bu güzel liderlerine teşekkür etmek istiyorum. Omuza omuza ve en başından beri, Ukrayna'nın Avrupa Birliği vizyonunu, Rusya ve onun saldırganlığına karşı güçlü bir yaptırım politikası da dahil Ukrayna'yı ilk destekleyenlerden. Bu dört lider her zaman bizi savunuyor" dedi.

Silah desteği konusunda da bu ülkeler ve liderlerinin Ukrayna'yı ilk destekleyenlerden olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Onların her zaman ilk olduklarını söylemek istiyorum. Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya daima devletimizin yanında" ifadesini kullandı.

Zelenskiy ayrıca tüm komşu ülkelerle bu ülkeler gibi dost, dürüst ve stratejik ilişkiler kurmak istediklerinin altını çizerek, "Bu dört devletin Ukrayna'nın geleceğindeki tüm sayfalarında ilk olacağından eminim ve bizim büyük bir geleceğimiz var, çünkü böyle bir ortaklar ve dostlarla kesinlikle kazanacağız. Ukrayna için bu zor zamanda yapılan bu önemli ziyaret için her birinize teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

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FOTOĞRAF 37 Ukrayna’nın Zaporijya kentinde, devam eden Rusya saldırılarına karşı gönüllüler savaş hazırlığı yapmaya başladı. <br> Gönüllüler sabah 10'dan öğlen 1'e kadar arsasını kullanıma açan inşaat firmasının bahçesinde molotof kokteyli hazırlayarak alıştırma yaptı. Kadın erkek demeden yüzlerce kişinin çalıştığı inşaat firmasına ait bahçede molotof kokteylleri ve patlayıcı düzenekler hazırlandı. Rus ordusu daha önce, Ukrayna’nın kuzeyinden ve ülkenin başkenti Kiev çevresinden çekildiğini açıklamıştı.<br> İşte gönüllü Ukrayna halkının gizli savaş hazırlığı Ukrayna'da gizli savaş hazırlığı Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Rus ordusunun Zaporijya ve Donetsk bölgelerinde konuşlanmaya devam ettiği, Luhansk bölgesinde ise saldırılarını sürdürdüğü belirtilmişti. Ukrayna halkı, Rusya saldırılarına karşı gizli savaş hazırlığı yapmaya başladı.

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'Avrupa'nın geleceği için mücadele burada gerçekleşiyor'

Toplantıda konuşan Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda da Rusya'nın petrol ve gaz sevkiyatlarına ve ülkenin tüm bankalarına karşı daha sert yaptırımlar uygulanması çağrısında bulunarak, "Avrupa'nın geleceği için mücadele burada gerçekleşiyor" dedi.

Başkent Kiev'deki Mariinskyi Sarayı'nda görüşen liderler, Ukrayna'ya siyasi ve askeri yardım konusundaki kararlılıklarını yinelediler.

Basın toplantısında konuşan Polonys Devlet Başkanı Andrzej Duda, "Bu tarihi biliyoruz. Rus işgalinin ne anlama geldiğini biliyoruz. Rus terörizminin ne anlama geldiğini biliyoruz. Savaş suçları işleyenler ve emirleri verenlerden hesap sorulmalıdır" diye konuştu.

OYNAT 02:41 Polonyalı politikacı Tarczyński: İki milyon Ukraynalı mülteci aldık bir tane bile Müslüman almayacağız Polonyalı Avrupa Parlamentosu Üyesi Dominik Tarczyński katıldığı TV programında, Batı'daki çifte standardı gözler önüne serdi. Rusya Ukrayna savaşı sonrası ülkelerine iki milyon Ukraynalı mülteci aldıklarını belirten Tarczyński, “Bir tane bile Müslüman almayacağız. Bunun için hükümetteyiz. Eğer sınırı geçen olursa öldürülecekler' diye konuştu.



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'Bu zulümdür'

Ayrıca Duda, "Birileri uçak gönderirse, birileri yerleşim bölgelerini bombalamak, sivilleri öldürmek ve katletmek için asker gönderirse, bu savaş değildir. Bu zulümdür, haydutluktur, terördür" ifadelerini kullandı.

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Rusya'nın, başkent Kiev'i almak, mevcut hükümeti devirerek Moskova'ya yakın bir yönetim kurmak amacıyla 24 Şubat'ta başlattığı işgalde askeri ilerleme durdu ve verilere göre Rusya binlerce askerini kaybetti.

Çatışma, sayısız Ukraynalı sivilin yaşamını yitirmesine de neden oldu. Milyonlarca kişi ülkeden kaçmak zorunda kaldı. Savaş aynı zamanda dünya ekonomilerini sarstı, küresel gıda kaynaklarını tehdit etti ve Avrupa'nın Soğuk Savaş sonrası dengesini alt üst etti.

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