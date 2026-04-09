Dört ülke garantör olabilir

04:009/04/2026, Perşembe
Abdolreza Rahmani Fazli
İran Pekin Büyükelçisi Abdolreza Rahmani Fazli, ABD’nin savaşı yeniden başlatmasını engelleyecek garantilere ihtiyaç olduğunu söyledi. Fazli, “BM Güvenlik Konseyi’nin, Çin ve Rusya gibi büyük ülkelerin ve Pakistan ile Türkiye gibi arabulucu ülkelerin bölgede barışı sağlamak için birlikte çalışmasını umuyoruz” diye konuştu.

İran’ın Pekin Büyükelçisi, Tahran ile Washington arasında geçici bir ateşkes ilan edilmesinden saatler sonra yaptığı açıklamada, Çin, Rusya, Türkiye ve Pakistan’ın bölgede barışı garanti altına almak için birlikte çalışabileceğini söyledi. Abdolreza Rahmani Fazli, Çarşamba günü Pekin’de gazetecilere yaptığı açıklamada, “Farklı tarafların ABD’nin savaşı yeniden başlatmamasını garanti altına almasını umuyoruz” dedi. South China Morning Post gazetesine göre Fazli, “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin, Çin ve Rusya gibi büyük ülkelerin ve Pakistan ile Türkiye gibi arabulucu ülkelerin bölgede barışı sağlamak için birlikte çalışmasını umuyoruz” ifadelerini kullandı. “Umarız savaş sona erer ve ateşkes kalıcı olur. Aynı zamanda güvenilir bir garantiye de ihtiyacımız var” diye ekledi.


Yarın okullar tatil mi? 9 Nisan Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Şanlıurfa illerinde okullar tatil edildi mi? Valilik açıklamaları