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DSÖ'dan dünyaya çağrı: Gazze-Avrupa Hastanesi bir an önce hizmete açılmalı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail saldırıları altındaki Gazze'nin güneyindeki en büyük sevk hastanelerinden biri olan Gazze-Avrupa Hastanesinin "bir an önce hizmete açılması" çağrısında bulundu.

13:00 - 3/07/2024 Çarşamba
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, tahliye edildiğini duyurduğu 320 hastalı Han Yunus'taki Gazze-Avrupa Hastanesine ilişkin açıklamalarda bulundu.


DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus,
“Güneydeki en büyük sevk hastanelerinden biri olan Gazze-Avrupa Hastanesi korunmalı ve bir an önce hizmete açılmalıdır. Gazze, daha fazla hastaneyi kaybetmeyi göze alamaz”
ifadesini kullandı.

Han Yunus'taki tahliye çağrıları sonrası Gazze-Avrupa Hastanesindeki 320 hastanın ve sağlık personelinin tahliye edildiğini aktaran Ghebreyesus, hastaların büyük çoğunluğunun halen 350'den fazla yatan hastayla tam kapasite hizmet veren Nasır Hastanesine yönlendirildiğini kaydetti.


Ghebreyesus, Nasır Hastanesinde ameliyat için gerekli tıbbi malzeme ve ilaç sıkıntısı yaşandığını da vurguladı.


BM'ye ait 3 tırın da Gazze-Avrupa Hastanenin tıbbi malzemelerini başka bir bölgeye taşıdığını ifade eden Ghebreyesus, kalan malzemelerin ise en kısa sürede hastaneden alınacağını kaydetti.


DSÖ'nün işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki temsilcisi Richard Peeperkorn, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusundaki binlerce kişiye "bölgenin boşaltılması" çağrısı yapmasının, Gazze-Avrupa Hastanesinin operasyonlarını etkilediğini belirtmişti.


Han Yunus'tan göçe zorlanan Filistinliler zorlu şartlarda yaşamaya çalışıyor

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 1 Temmuz'da X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Filistinlilerden Han Yunus kentinin doğusundaki bölgeleri "güvenlikleri için" acilen boşaltmalarını istemişti.

Kentin doğusundaki Filistinliler, İsrail ordusunun çağrısından saatler sonra El-Mevasi bölgesine doğru göç etmek zorunda kalmıştı.


Refah'ın batısında bulunan ve yerleşim yeri olmayan El-Mevasi'de büyük ölçüde açık araziler bulunuyor.


Altyapı, kanalizasyon ağları, elektrik hatları, iletişim ağları ve internetten de yoksun olan bölgede, yerinden edilmiş Filistinliler, oldukça zor şartlar altında yaşamaya çalışıyor.


Evlerini terk edip bu bölgeye sığınanlar su, gıda, temizlik ve sağlık hizmetleri konusunda büyük yoksunluk yaşıyor.


Onlarca yaralı Filistinli Siyonist baskısı yüzünden Gazze Avrupa Hastanesi'ni boşalttı: Sedyeleriyle sokakta kaldılar

7 Ekim'den bu yana Gazze'de Filistinli Müslümanların hayatta kalma mücadelesi devam ediyor. Terör devleti İsrail'in insanlık dışı uygulamaları yüzünden on binlerce sivil hayatını kaybetti. Siyonist ordu özellikle yardıma muhtaç, savunmasız insanların olduğu bölgeleri bombalayarak adeta katliam yaptı. Bombaladığı yerlerde yaşayan insanlara bildiri dağıtarak ise, Filistinlileri defalarca evinden etti. Son olarak Siyonist ordunun sözcüsü Avichay Adraee, dün X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamayla Han Yunus'ta bulunan Gazze-Avrupa Hastanesi bölgesini boşaltmasını istedi. Öldürülmek istemeyen Gazzeliler ise, yeniden yollara düştü. Hastanede yaralı olarak tedavi görmeye çalışan insanlar ise sedyelerle sokakta kaldı. Yürek sızlatan görüntüleri bölgedeki yerel gazeteci kaydetti.


#gazze
#Gazze-Avrupa Hastanesi
#Han Yunus
#israil
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