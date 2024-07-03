DSÖ'dan dünyaya çağrı: Gazze-Avrupa Hastanesi bir an önce hizmete açılmalı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dün yaptığı açıklamada 10 binden fazla yaralı ve hastanın tedavi için Gazze'den tahliye edilmesi gerektiğini duyurdu. Tıbbi tahliyelerin mümkün olan her yoldan çıkartılması gerektiğini vurgulayan DSÖ, “Travmaya bağlı yaralanmalar, kanser, kalp, akıl sağlığı ve diğer rahatsızlıklar da dahil olmak üzere tıbbi bakım için 10 binden fazla kişinin Gazze'den tahliye edilmesi gerekiyor” dedi.