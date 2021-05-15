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Dünya Dün Avusturya bugün Çekya Terör devleti İsrailin Filistin zulmüne bayraklı destek
AVRUPA

Dün Avusturya bugün Çekya: Terör devleti İsrail'in Filistin zulmüne 'bayraklı' destek!

Avusturya'nın Başbakanlık binasına İsrail bayrağı çekmesinin ardından bugün Çekya'dan da benzer bir hareket geldi. Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman, Prag kalesinden Avrupa Birliği bayrağını indirip yerine İsrail bayrağını çektirdi.

Haber Merkezi Diğer
Dün Avusturya bugün Çekya: Terör devleti İsrailin Filistin zulmüne bayraklı destek!
İsrail'in Gazze'de Filistinlilere yönelik katliamlarına Avrupa sahip çıkmaya devam ediyor.

İşgalci İsrail'in abluka altındaki Gazze'de Filistinlilere yönelik katliamları uluslararası alanda destek görmeye devam ediyor. Pek çok ülkenin tepki göstermesine karşılık bazı ülkeler Tel Aviv yönetimine açıkça destek verip katliamı meşrulaştırmaya çalışıyor.

Dün Avusturya'da Başbakanlık binasına İsrail bayrağı çekildi ve Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, "İsrail'in yanındayız" açıklamasında bulundu.

Filistin’in uğradığı zulme sessiz kalan Avusturya işgalci İsrail’e açıkça destek verdi
DÜNYA
Filistin’in uğradığı zulme sessiz kalan Avusturya işgalci İsrail’e açıkça destek verdi

SÖZCÜ KALIN'DAN TEPKİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kurz'a sert tepki gösterirken, Kurz'un paylaşımına Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu teşekkür etti.


Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan işgalci İsrail'e destek veren Avusturya'ya tepki: Siz böyle davrandıkça daha pervasızca saldıracak
GÜNDEM
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan işgalci İsrail'e destek veren Avusturya'ya tepki: Siz böyle davrandıkça daha pervasızca saldıracak

Avusturya'nın ardından Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Von der Leyen de, İsrail'e destek niteliğinde açıklamada bulunmuştu.

Leyen, mesajında "Hamas'ın İsrail'e yaptığı gelişigüzel saldırıları kınıyorum. Her iki taraftaki siviller korunmalı. Şiddet sona ermeli." demişti.

ASKERİ TÖREN DÜZENLENDİ

Bugün de aynı destek Çekya'dan geldi.

Çek Cumhurbaşkanı Milos Zeman, Prag kalesinden Avrupa Birliği bayrağının indirilip yerine İsrail bayrağının çekilmesi talimatını verdi.

Bayrak değişimi esnasında askeri tören düzenlenirken, bando ekibi de marşlarla törene eşlik etti.

ABD’li ünlü sanatçı Della Miles’tan işgalci İsrail’i boykot çağrısı
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ABD’li ünlü sanatçı Della Miles’tan işgalci İsrail’i boykot çağrısı

Filistin Sağlık Bakanlığı uluslararası kuruluşlara acil yardım çağrısında bulundu
DÜNYA
Filistin Sağlık Bakanlığı uluslararası kuruluşlara acil yardım çağrısında bulundu

Filistinli ailelerin evleri bombalarla yerle bir oldu: İsrail terörünün yıkımı gün ağarınca ortaya çıktı
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İsrail uçakları ve topçuları tarafından bombalanan Gazze şeridinin kuzeyindeki Beit Hanoun'daki evlerinin enkazı görüntülendi.
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Evleri enkaza dönen aileler, İsrail ordusunun saldırılarına isyan etti.
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Gazze sokaklarında büyük yıkıma yol açan İsrail saldırıları sonrasında, bazı bölgelerde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
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Bölgede az sayıda iş makinesinin, halka tehlike yaratmaması için yıkıntıları temizlediği görüldü.
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Aileler, evlerinin enkazından bazı eşyalarını alırken görüntülendi.
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Filistinli ailelerin evleri bombalarla yerle bir oldu: İsrail terörünün yıkımı gün ağarınca ortaya çıktı
Abluka altındaki Gazze'nin kuzeyinde Beit Hanoun'daki Filistinli ailelerin evleri, İsrail bombalarıyla enkaza döndü.

İşgalci İsrail ordusu katliama doymuyor: Gazze'de 8'i çocuk 10 kişi daha şehit oldu
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Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail savaş uçakları, Şati Mülteci Kampı'nda Ebu Hatab ailesinin yaşadığı eve saldırı düzenledi.
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Saldırıda 8'i çocuk, 2'si kadın 10 Filistinli daha şehit düştü.
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Saldırıda şehit düşen 8 kişinin isimleri Yasemin Hassan (31) isimli kadın ile Ebu Hatab ailesinden Yamin (5), Bilal (10) ve Yusuf (11), El-Hadidi ailesinden Muha (36), Abdurrahman (8), Suheyb (14) ve Yahya (11) şeklinde sıralandı. Enkaz altındakileri arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.
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Gazze'deki Sağlık Bakanı Yardımcısı Yusuf Ebu Riş basına yaptığı açıklamada, saldırının gerçekleştiği evden şu ana kadar sağ kurtarılan tek kişinin 2 aylık bebek olduğunu söyledi.
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Ebu Riş, Şati Mülteci Kampı'ndaki saldırıyı katliam olarak nitelendirmenin bile yetersiz kalacağını dile getirdi.
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Öte yandan Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Şati Mülteci Kampı'ndaki bir eve düzenlenen saldırıya karşılık olarak ve işgal altındaki Batı Şeria'da şehit olan Filistinlilerin intikamının alınması için Aşdod, Beersheba'nın roketlerle vurulduğunu duyurdu.
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İsrail uçaklarının gece geç saatlerde Gazze'nin kuzeyindeki Tel Kuleybu bölgesine düzenlediği saldırılarda da 2'si kardeş 3 Filistinli şehit olmuştu.
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Böylelikle, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 39'u çocuk, 22'si kadın 139 Filistinli şehit oldu, 950 Filistinli yaralandı.
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İşgalci İsrail ordusu katliama doymuyor: Gazze'de 8'i çocuk 10 kişi daha şehit oldu
İsrail savaş uçaklarının, abluka altındaki Gazze'nin batı kesimindeki Şati Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlediği saldırıda, çoğu çocuk 10 Filistinli daha şehit oldu. İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 39'u çocuk, 22'si kadın 139 Filistinli şehit oldu, 950 Filistinli yaralandı.

Filistinli babanın, İsrail katliamından sağ kurtulan tek çocuğuyla buluştuğu an yasa boğdu
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Filistinli babanın, İsrail katliamından sağ kurtulan tek çocuğuyla buluştuğu an yasa boğdu
İsrail'in dün gece Şati mülteci kampına düzenlediği hava saldırısında eşi ve 3 çocuğunu kaybeden Muhammed El-Hadidi, göz yaşları içinde katliamdan sağ kurtulan acılar içindeki 2 aylık bebeğinin ellerini öpüyor. İzleyenleri yasa boğan görüntüler sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.


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