Dünya Dünya Bankasından Pakistana 2 milyar dolarlık yardım
ASYA

Dünya Bankası’ndan Pakistan’a 2 milyar dolarlık yardım

Dünya Bankası, Pakistan’da meydana gelen sel felaketi nedeniyle 2 milyar dolar yardım yapılacağını duyurdu.

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Haber Merkezi İHA
Dünya Bankası’ndan Pakistan’a 2 milyar dolarlık yardım
Foto/arşiv

Dünya Bankası, Pakistan’da bin 600’den fazla kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından acil yardım sağlanması amacıyla 2 milyar dolar bütçe ayrıldığını duyurdu.

Dünya Bankası’nın Güney Asya bölgesinden sorumlu yeni Başkan Yardımcısı Martin Raiser, Pakistan ziyaretinde yaptığı açıklamada yardım sözünü yineleyerek, "Selde yaşanan ölümlerden ve yaşam kaynaklarının kaybından dolayı çok üzgünüz. Selden en çok etkilenenlere acil yardım sağlanması için federal ve eyalet hükümetleri ile çalışıyoruz" dedi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Dünya Bankası Başkanı David Malpass ile görüşme gerçekleştirmiş ve Pakistan’ın mevcut kredi portföyünün yeniden düzenlenmesini talep etmişti.

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