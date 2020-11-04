Dünya basını ABD seçimlerini böyle gördü: Endişe Birleşik Devletleri!

ABD'de Başkan Donald Trump ve Cumhuriyetçi aday Joe Biden arasındaki rekabet devam ediyor. Dünya basını ABD2deki çekişmeli rekabeti manşetlerine taşıdı. Birçok gazete ve TV ABD'deki kaos ve endişeyi gündemine aldı.
SEÇİMLERDE ÇILGINLIK!
Rusya'da bir TV sunucusu "ABD seçimlerindeki çılgınlık" nitelemesini kullanırken, Hindistan'da bir gazete, seçimlerdeki atmosferi "Endişe Birleşik Devletleri" olarak tanımladı.
Ukrayna'da Inter TV kanalı: "Heyecanlı ve gergin bir atmosfer var. Biden ve Trump kafa kafaya gidiyor ve her biri kendi zafer konuşmasına hazırlanıyor"
İÇ SAVAŞ TEHLİKESİ
Brezilya'dan günlük gazete Folha de Sao Paulo "Trump'ın Florida'daki zaferi, Demokratların ezici galibiyet olasılığını ortadan kaldırdı" ifadelerine yer verdi. İran'da uluslararası yayın yapan Press TV ise "İç savaş tehlikesi"ni dile getirdi.
Çin devlet medyası da ABD'de olası bir "kargaşa"ya işaret etti. Hindistan'da Indian Express gazetesi sitesinde "Endişe Birleşik Devletleri" başlığını kullandı.
"ENDİŞELİ AMERİKALILAR"
Pakistan Express Tribune "Endişeli Amerikalılar seçim günü yüzleri maskeli, dükkanları koruyucu tahtalarla örtülmüş halde oy kullanıyor" ifadelerine yer verdi.
BBC'de yer alan derlemeye göre Almanya'dan Bild gazetesi "Daha önce Joe Biden'ın net bir zafer kazanacağı tahmininde bulunan gözlemciler giderek şu soruyu soruyor: Trump hala kazanabilir mi?" yorumuna yer verdi.
Fransa'dan Le Monde gazetesinde bir köşe yazarı: "Bu en büyük muharebe ve Amerikalılar bunu anlamış durumda"
İtalya'dan La Stampa gazetesi: "ABD nefesini tutmuş bekliyor, seçimde kesin yenen belli değil"
Arap medyasında ise seçim sonucuna ilişkin belirsizliğe dikkat çekiliyor. Suudi Arabistan destekli Al Arabiya TV, kesin sonuçların belli olmasının birkaç gün alabileceğini belirtti.