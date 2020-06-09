Dünya basınında bugün: ABD'de polis departmanlarında yeniden yapılandırılma gündemde

New York Times : ABD polis teşkilatlarının yeniden yapılandırılması konuşuluyor

Gazete George Floyd'un ölümünün ardından gündeme gelen polis teşkilatlarının yeniden yapılandırılmasını manşetine taşıdı. ABD'de 2 haftadır süren gösterilerde Amerikan polis departmanlarında değişiklik çağrıları öne çıktı. Yapılması istenen değişiklikler arasında polislerin askeri tarz ekipman kullanımını kısıtlamak, görevin kötüye kullanıldığı durumlarda polislerin katı bir disiplinle yüzleşmesini sağlamak var. Portoestocuların polisler hakkındaki talepleri, polis departmanlarının tamamen tasfiye edilmesi ya da polis departmanlarının kaldırılması gibi isteklerle daha da ileri gidebiliyor.

Guardian: İngiltere'de protestolar 28 şehire yayıldı, koronavirüs endişesi artıyor

İngiltere'deki George Floyd gösterilerini manşete alan gazetede Londra Belediye Başkanı'nın, haftasonu İngiltere'nin çeşitli yerlerinde düzenlenmesi beklenen protestolara karşı, polis üzerinde baskı kurduğu belirtildi. ingiltere'de ayrıca George Floyd protestolarına karşı, aşırı sağcı grupların bir araya gelerek gösteri düzenlemesi bekleniyor. Kalabalık grupların bir araya geldiği ülkede koornavirüs endişesi ise sürüyor.

Washington Post: Chauvin kefaleti ve polis departmanlarının geleceği gündemde

Washington Post gazetesinin manşetinde ise Amerikalı George Floyd'u gözaltına alırken boynuna dizini basarak ölümüne sebep olmakla suçlanan eski polis memuru Derek Chauvin (44), ilk kez hakim karşısına çıkması vardı. Hakim Jeannice M. Reding, ilk gözaltına alındığında 1 milyon dolar olarak belirlenen Chauvin’in kefalet bedelini 1 milyon 250 bin dolara çıkardı. Gazete ayrıca Demokrat Partililerin polis teşkilatlarının yeniden yapılandırılması tekliflerinin görüşüldüğü bilgisini verdi.

REKLAM

Moscow Times: Koronavirüs vakalarının arttığı Rusya'da kısıtlamalar kaldırılıyor

Rusya'da Pazartesi günü sadece Moskova'da 2 bin yeni vaka , ülke genelinde ise 9 bin yeni vaka görüldü. Buna rağmen Rusya diğer ülkelerde olduğu gibi kısıtlamasız hayata geçiyor. Rusya'nın normalleşme kararını erken aldığına dikkat çeken gazete bu kararın "politik" olduğunu vurguluyor. Gazeteye konuşan Vasily Vlassov'a göre bu " Her şey yolundaymış gibi göstermek için yapılan bir illüzyon"

Al Jazeera: ABD'de Geroge Floyd gösterileri ve polis reformu konuşuluyor

Manşetine George Floyd protestolarını taşıyan Al Jazeera ABD'de Demokratların, polis şiddeti ve ırksal adaletsizlikle mücadele etmek için kapsamlı bir mevzuat paketi açıkladığını aktardı. Öte yandan binlerce ABD'li Geroge Floyd için Houston'da düzenlenen cenazeye katıldı.

Metro: Winston, Churchill'i yeniden kurtardı

İngiltere'de başlayan George Floyd gösterilerinde eski başbakan Winston Churchill'in heykeli tahrip edildi.Londra'daki heykelin üzerindeki Churchill isminin üstüne bir çizik atan protestocular altına sprey boya ile, "O bir ırkçıydı" yazdı. Heykelin temizlenmesi ise 59 yaşındaki temizlik görevlisi Winston'a düştü. Gazete manşetine gösteriler sonrasında heykelleri tekrar tekrar temizlemek zorunda kalan siyah temizlik görevlisinin yaşadığı zorluğu taşıdı. Metro gazetesine verdiği demeçte duvarları temizlemekte zorlandığını söyleyen Winston haberlerde heykellere yapılanları görünce şaşırmadığını ve bu duruma alıştığını söylüyor.