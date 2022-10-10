Dünya bu görüntüleri konuşuyor: Rusya'nın 'intikam' saldırısından sağ kurtuldu

Dünyanın gözü kulağı aylardır devam eden Rusya Ukrayna savaşında.

Savaşta sular durulmuyor. Misillemeler, saldırılar ve patlama haberleri art arda geliyor.

Taarruza devam eden Ukrayna güçlerinin Rusya toprakları ile Kırım Yarımadası'nı birbirine bağlayan köprüyü hedef alması ile yükselen tansiyon Rusya'nın Zaporijya'ya saldırısıyla tavan yaptı.

Ukrayna güne füze sesleri ve patlamalarla uyandı. Rusya'nın 75 füzeyle yaptığı söz konusu saldırı 'Kırım köprüsünün intikamı' olarak nitelendirildi.



SAATLER SONRA KURTARILDI

Saldırıda en az 17 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken Ukrayna'dan dünyayı sevindiren bir görüntü geldi.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, yaşlı bir kadın füzelerin enkaza çevirdiği evden sağ salim kurtarıldı.

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Ukraynalı yetkililer tarafından sosyal medyada yayılan görüntülerde enkazdan çıkarılan kadının güçlükle ayakta durduğı ve kurtarma ekiplerinin yardımı ile yürüyebildiği görüldü.



PUTİN: TERÖR EYLEMİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım ile Rusya arasındaki geçişi sağlayan köprüye yapılan saldırıdan Ukrayna’yı sorumlu tutarak bunun bir ‘terör eylemi’ olduğunu öne sürdü.

Putin, Ukrayna’nın istihbarat servisinin Rusya altyapısının önemli bir kısmını hedefine aldığını aktardı. Rus yetkililer, patlamada üç kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Cumartesi günü Rusya’yı Kırım yarımadasına bağlayan tek köprüde yaşanan patlamanın ardından Rusya, köprü üzerindeki güvenliği sıklaştırmıştı.



PODOLYAK'TAN PUTİN'E YANIT

Ukrayna, saldırının arkasında olduklarına dair bir açıklama yapmazken Ukrayna lideri Volodimir Zelenski'nin danışmanı Mihaylo Podolyak, Putin’in iddialarını 'Burada tek bir terörist devlet var, onun da hangisi olduğunu tüm Dünya biliyor' sözleri ile reddetti.

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Podolyak, 'Putin, Ukrayna’yı terörizmle mi suçluyor? Bu kadarı Rusya için bile fazlasıyla gülünç' dedi.



'YÜZYILIN İNŞAATI'

Rus medyasının 'yüzyılın inşaatı' olarak adlandırdığı köprüden Rusya’nın askeri teçhizatı, silahları ve askerleri geçiş sağlıyor.

Federal Soruşturma Bürosu Başkanı Alexander Bastrykin ise saldırının gerçekleşmesinde Rus vatandaşlarının ve bazı yabancı devletlerin rol oynadığını öne sürdü.

Bastrykin, patlayan kamyonun Bulgaristan, Gürcistan, Ermenistan, Kuzey Odesa ve Rusya'nın güneyinde bulunan Krasnodar bölgesinden geçtiğini aktardı.

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