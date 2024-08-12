Dünya bu görüntüye de gözünü mü kapatacak: Katil sürüsü İsrail'in okul saldırısında bütünlüğü bozulmuş ceset parçaları plastik poşetlere konuldu

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerine düzenlediği saldırılarda 5 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314'ü çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 39 bin 790 Filistinli hayatını kaybetti, 92 bin 2 kişi yaralandı.