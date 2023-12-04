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Dünya

Dünya bu sözlerle çalkalanıyor: Saldırının arkasında İran var

Gazze'deki savaş son sürat devam ederken dünya Kızıldeniz'den gelen haberi konuşuyor. ABD, Husi güçlerinin Amerikan savaş gemisi ve çok sayıda ticari gemiyi hedef aldığını ve 3 drone'un düşürüldüğünü duyurdu. Eski Irak büyükelçisinin sözleri ise ABD'nin gündemine birinci sıradan giriş yaptı.

15:23 - 4/12/2023 Pazartesi
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Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, 14 Kasım'daki televizyon konuşmasında, Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alabilecekleri tehdidinde bulunmuştu.
Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, 14 Kasım'daki televizyon konuşmasında, Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alabilecekleri tehdidinde bulunmuştu.

Dünyanın gözü Gazze'deyken Kızıldeniz'de sıcak saatler yaşandı. ABD Savunma Bakanlığı, Kızıldeniz'de bir Amerikan savaş gemisi ve çok sayıda ticari geminin hedef alındığını duyurdu.


Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, Kızıldeniz'de gerçekleşen saldırıların İsrail'in Gazze'ye saldırılarıyla bağlantılı olabileceğinin altı çizildi.


ABD savaş gemisi Husi drone'larını düşürdü


ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) bir Amerikan muhribinin, Kızıldeniz'de Yemen'deki Husi kontrolündeki bölgelerden yapılan saldırıların hedefi olan ticari gemilere yardım ederken insansız hava araçlarını düşürdüğünü duyurdu.


Kızıldeniz'deki bu gelişme ABD ve dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yaptı. Eski ABD Büyükelçisi Nathan Sales Biden yönetimini uyardı.


Fox News canlı yayınına bağlanan Sales, Kızıldeniz'de düzenlenen saldırılardan İran'ın sorumlu olduğunu söyledi. Sales 'ABD güçlerine yönelik saldırılar konusunda gördüğümüz her şeyin arkasında İran var' dedi.


'Daha güçlü önlemler alınmalı'


Sales bu saldırıları durdurmanın tek yolunun Biden'ın karşılık vermesi olduğu konusunda uyardı. Eski elçi Biden Yönetimi karşılık vermedikçe İran ve vekillerinin durdurulmayacağını belirtti.


Sales sözlerine şöyle devam etti;


'İran vekillerinin Suriye ve Irak'ta , şimdi de Yemen'de Amerikalılara saldırdığını görüyoruz ve biz onları durdurana kadar bunu yapmaya devam edecekler.'


Dışişleri Bakanlığı Terörle Mücadele Koordinatörü olarak görev yapan Sales, ordunun saldırıları durdurmak için daha güçlü önlemler alması gerektiğini söyledi.


ABD'nin misilleme politikasını eleştirdi


Bir dönem Dışişleri Bakanlığı Terörle Mücadele Koordinatörü olarak da görev yapan Sales 'Gece yarısı çöldeki boş mühimmat depolarını havaya uçurmak yerine, fiilen harekete geçmeniz ve bu saldırıların sorumlularına karşı grev yapmanız gerekecek' diyerek ABD'nin misilleme politikasını da eleştirdi.


'Bu İranlı vekillerden birinin şansının yaver gitmesi ve aslında ölümlere yol açması an meselesi' diyen Sales sözlerine şöyle devam etti;


'İran destekli bu terör kampanyası sırasında en az 50 Amerikan askeri yaralandı. Aldıkları mesaj, Beyaz Saray'ın Amerikalıları korumak için harekete geçmeyeceği yönünde.'


#ABD
#Husi
#Gazze
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