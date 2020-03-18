Dünya Dünya bunu da gördü Tuvalet kağıtları polis korumasında
AVRUPA AMERİKA

Dünya bunu da gördü: Tuvalet kağıtları polis korumasında

Koronavirüs tehlikesi tüm dünyaya yayılırken, büyük marketler stokçuluğun önüne geçmek için ilginç tedbirler alıyor. ABD'de bazı süpermarketlerde tuvalet kağıtlarını polisler ve güvenlik görevlileri korumaya başladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD'de bazı marketlerde tuvalet kağıtlarını polisler koruyor.
ABD'de bazı marketlerde tuvalet kağıtlarını polisler koruyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ilginç uygulamaları hayata geçirdi. Karantina ve sokağa çıkma yasağının uygulandığı bölgelerde yaşayan vatandaşlar marketlerden evlerine gıda ve temizlik ürünü stoğu yaptı.

Avrupa ve ABD'de bazı marketlerde çıkan tuvalet kağıdı kavgaları market zincirlerini önlem almaya itti.

ABD'nin en büyük süpermaket zincilerinden Walmart'ta görevlendirilen polis memuru ve güvenlik görevlileri tuvalet kağıtlarının başında nöbet tuttu.

Koronavirüs tehlikesi ile birlikte süpermarketlerde tükenen ürünler arasında tuvalet kağıtları ve el temizleme jelleri birinci sırada.

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