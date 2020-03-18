Dünya bunu da gördü: Tuvalet kağıtları polis korumasında Koronavirüs tehlikesi tüm dünyaya yayılırken, büyük marketler stokçuluğun önüne geçmek için ilginç tedbirler alıyor. ABD'de bazı süpermarketlerde tuvalet kağıtlarını polisler ve güvenlik görevlileri korumaya başladı.

Haber Merkezi 18 Mart 2020, 13:11 Son Güncelleme: 18 Mart 2020, 13:25 Yeni Şafak