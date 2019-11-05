Dünya Dünya gündemine bomba gibi düşen haber Türkiye, Bağdadinin ablasını yakaladı
ORTADOĞU

Dünya gündemine bomba gibi düşen haber: Türkiye, Bağdadi’nin ablasını yakaladı

İdlib'de düzenlenen operasyonda ölen DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin ablası Rasmiya Awad'ın Türkiye’nin dün akşam saatlerinde düzenlediği nokta operasyon sonucu yakalandığı duyuruldu. Uluslararası haber ajansı AP'nin geçtiği bilgilere göre Türk istihbarat yetkilisi, 65 yaşındaki kadının örgüt üyesi olduğundan şüphelenildiğini söyledi. Awad, Fırat Kalkanı harekâtı bölgesi içinde kalan Azez’de kocası, gelini ve 5 çocuğuyla birlikte bir konteynerin içinde yakalandı.

Haber Merkezi Diğer
DEAŞ terör örgütünün lideri Ebubekir el Bağdadi
DEAŞ terör örgütünün lideri Ebubekir el Bağdadi

ABD’nin Suriye’nin İdlib kentinde düzenlediği operasyon sırasında ölen DEAŞ terör örgütünün lideri Ebubekir el Bağdadi'nin ablası Rasmiya Awad Türkiye’nin dün akşam saatlerinde düzenlediği operasyon sonucu yakalandı.

DEAŞ terör örgütünün lideri Ebubekir el Bağdadi'nin ablası Rasmiya Awad

TÜRK İSTİHBARATI TESPİT ETTİ

  • Haber ajansı AP’ye bilgi veren bir Türk istihbarat yetkilisi, 65 yaşındaki kadının örgüt üyesi olduğundan şüphelenildiğini söyledi. Awad, Fırat Kalkanı harekâtı bölgesi içinde kalan Azez’de kocası, gelini ve 5 çocuğuyla birlikte bir konteynerin içinde yakalandı.

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DEAŞ elebaşı Ebubekir El Bağdadi'nin öldürüldüğü görüntüler yayınlandı
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DEAŞ elebaşı Ebubekir El Bağdadi'nin öldürüldüğü görüntüler yayınlandı

"BU TÜR BİR İSTİHBARAT ALTIN MADENİDİR"

Olaya ilişkin bilgi veren yetkili, “Bu tür bir istihbarat altın madenidir. Örgüt hakkında bildiklerimizi genişletebilir ve kötü adamları yakalamamıza yardım edebilir” diye konuştu.

ABD DEAŞ lideri Bağdadi operasyonuna ait görüntüleri paylaştı
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ABD DEAŞ lideri Bağdadi operasyonuna ait görüntüleri paylaştı
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, DEAŞ lideri Bağdadi operasyonuna dair görüntüleri yayınladı. Görüntülerde ABD askerlerinin operasyon sırasında Bağdadi'nin bulunduğu eve yaklaştığı ve bombalanma anları gösteriliyor.

İdlib'de DEAŞ lideri Bağdadi'nin öldürüldüğü yer havadan görüntülendi
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İdlib'de DEAŞ lideri Bağdadi'nin öldürüldüğü yer havadan görüntülendi
Terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin etkisiz hale getirildiği operasyon alanı drone ile havadan görüntülendi

DEAŞ sözcüsü öldürüldü
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DEAŞ sözcüsü öldürüldü
Terör örgütü DEAŞ'ın kurucusu Ebubekir el Bağdadi'nin İdlib'te öldürüldüğü operasyondan bir gün sonra örgütün sözcüsü Ebu el-Hassan el-Muhacir'in Türkiye sınırına yakın Cerablus'ta ABD hava saldırısıyla öldürüldüğü açıklandı. Düzenlenen operasyon sonrası çekilen görüntülerde petrol tankerlerinin alev aldığı görülüyor.

ABD Başkanı Donald Trump: Bağdadi öldürüldü
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ABD Başkanı Donald Trump: Bağdadi öldürüldü
ABD Başkanı Donald Trump DEAŞ lideri Ebubekir el Bağdadi'nin öldürüldüğünü açıkladı.


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