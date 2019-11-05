Dünya gündemine bomba gibi düşen haber: Türkiye, Bağdadi’nin ablasını yakaladı İdlib'de düzenlenen operasyonda ölen DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin ablası Rasmiya Awad'ın Türkiye’nin dün akşam saatlerinde düzenlediği nokta operasyon sonucu yakalandığı duyuruldu. Uluslararası haber ajansı AP'nin geçtiği bilgilere göre Türk istihbarat yetkilisi, 65 yaşındaki kadının örgüt üyesi olduğundan şüphelenildiğini söyledi. Awad, Fırat Kalkanı harekâtı bölgesi içinde kalan Azez’de kocası, gelini ve 5 çocuğuyla birlikte bir konteynerin içinde yakalandı.

Haber Merkezi 05 Kasım 2019, 06:12 Son Güncelleme: 05 Kasım 2019, 06:21 Diğer