Dünya gündemine bomba gibi düşen haber: Türkiye, Bağdadi’nin ablasını yakaladı
İdlib'de düzenlenen operasyonda ölen DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin ablası Rasmiya Awad'ın Türkiye’nin dün akşam saatlerinde düzenlediği nokta operasyon sonucu yakalandığı duyuruldu. Uluslararası haber ajansı AP'nin geçtiği bilgilere göre Türk istihbarat yetkilisi, 65 yaşındaki kadının örgüt üyesi olduğundan şüphelenildiğini söyledi. Awad, Fırat Kalkanı harekâtı bölgesi içinde kalan Azez’de kocası, gelini ve 5 çocuğuyla birlikte bir konteynerin içinde yakalandı.
ABD’nin Suriye’nin İdlib kentinde düzenlediği operasyon sırasında ölen DEAŞ terör örgütünün lideri Ebubekir el Bağdadi'nin ablası Rasmiya Awad Türkiye’nin dün akşam saatlerinde düzenlediği operasyon sonucu yakalandı.
TÜRK İSTİHBARATI TESPİT ETTİ
Haber ajansı AP’ye bilgi veren bir Türk istihbarat yetkilisi, 65 yaşındaki kadının örgüt üyesi olduğundan şüphelenildiğini söyledi. Awad, Fırat Kalkanı harekâtı bölgesi içinde kalan Azez’de kocası, gelini ve 5 çocuğuyla birlikte bir konteynerin içinde yakalandı.
"BU TÜR BİR İSTİHBARAT ALTIN MADENİDİR"
Olaya ilişkin bilgi veren yetkili, “Bu tür bir istihbarat altın madenidir. Örgüt hakkında bildiklerimizi genişletebilir ve kötü adamları yakalamamıza yardım edebilir” diye konuştu.