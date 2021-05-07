Dünya Kudüs Günü Platformu: Siyonist rejimin tarihin çöplüğüne atılması yakındır

Dünya Kudüs Günü Platformu, Kudüs Günü'ne ilişkin açıklama yaptı. Yegane kurtuluşun direniş olduğu ifade edilen açıklamada, "Artık 'büyük İsrail' hayali gören siyonist rejim sürekli kaçmakta, gerilemekte ve direnişin yumrukları karşısında sığınaklara koşup gizlenmektedir. Allah'ın izniyle, bir kanser uru olan siyonist rejimin tamamen ortadan kalkması ve tarihin çöplüğüne atılması yakındır" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Vahye dayalı bütün dinlerde kutsal olan Kudüs, biz Müslümanlar için ilk kıble olmasının yanı sıra, yeryüzündeki bütün Müslümanların kurtuluş ve esenliği, hak ve adaletin cihanşümul hakimiyeti yolunda sürdürdüğümüz küresel cihadımızın ekseni durumundadır. Bu yönüyle Kudüs, ümmet olarak zafere doğru yürüyüşümüzün ana kapısı, buluşma noktası ve zafere giden yolun pusulasıdır.

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Mübarek Ramazan ayının son cumasında bu misyon ve hedefleri canlı tuttuğumuzun, bu yolda tam bir azim ve kararlılıkla yürüdüğümüzün, Kudüs ve Aksa'mızı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağımızın, bütün Filistin özgürleşinceye kadar bu kutlu mücadele bayrağını elden ele taşıyacağımızın bir ahdi olarak Dünya Kudüs Günü'nde yine bir aradayız.

“DİRENİŞ KUDÜS’ÜMÜZÜN YEGANE KURTULUŞ KAPISIDIR”

Bu Kudüs Günü'ne, Kudüs'teki kardeşlerimizin siyonist işgale karşı nasıl destansı bir mücadele verdiğini, önlerine konulan barikatları direnişleriyle nasıl aştıklarını, Kudüs davasına nasıl yeni zaferler kattıklarını sevinç ve coşkuyla izleyerek geldik. Bütün dünya bir kez daha gördü ki, zafere giden yol sadece direnişten geçer. Direniş, Ümmetimizin ve Kudüs'ümüzün yegane kurtuluş kapısıdır.

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Asırlar boyunca İslam'ın egemenliği altında güvende olan Filistin önce İngiliz işgali, ardından da siyonist rejimin kurulmasıyla eşi benzeri görülmemiş zulüm ve felaketler yaşarken. Filistin topraklarının İslam'ın hakimiyetinden çıkması yalnızca Filistin’in değil tüm islam coğrafyasının işgal ve talanının da başlangıcı oldu.

Onun içindir ki, bugün Kudüs bize "ey dünya müslümanları ayağa kalkın, İslam'ın yardımına koşun! mukaddesatınıza, namus ve şerefinize sahip çıkın!" diye sesleniyor.

OYNAT 00:31 İsrailli işgalciden "Burası benim evim" diyen Filistinli kadına: Ben çalmazsam başkaları çalacak Filistin'de İsrailli işgalcilerin sivillere ait evleri gasp etmesine dair yeni bir görüntü ortaya çıktı. Bir İsrailli işgalcinin kendisine ait olmayan eve el koyduğu o anlarda Filistinli kadının 'Burası senin değil benim evim' sözlerine 'Eğer ben çalmazsam başkası çalacak' cevabını verdiği görülüyor. BiP'te paylaş

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“SİYONİST DÜŞMAN EN AĞIR YENİLGİLERİ YAŞIYOR”

Allah’a hamd olsun ki bugün Rabbimizin mübarek ve mukaddes kıldığı Filistin toprakları üzerinde siyonist işgale karşı sürdürülen mücadele ve tutuşan intifada ateşi, siyonist düşmana tarihinin en ağır yenilgileri ve hüsranlarını yaşatıyor.

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Artık "büyük İsrail" hayali gören siyonist rejim sürekli kaçmakta, gerilemekte ve direnişin yumrukları karşısında sığınaklara koşup gizlenmektedir. Allah'ın izniyle, bir kanser uru olan siyonist rejimin tamamen ortadan kalkması ve tarihin çöplüğüne atılması yakındır.

Bundan dolayıdır ki, başta büyük şeytan Amerika olmak üzere, küresel emperyalizm, bölgesel işbirlikçilerini de yanına alarak adına "Yüzyılın Anlaşması" dediği, ardından da "Normalleşme" adı altında devreye soktuğu büyük çaplı kumpas ve ihanetler sürecini başlatmıştır. Bu sürecin başlıca hedefi siyonist işgal rejiminin güvenliğini sağlayarak, yok olmaktan kurtarma ve direniş cephesini dağıtabilme çabasıdır.

Bu durum karşısında İslam ümmetinin evlatları ve özgür Müslümanlar olarak, Filistin ve Kudüs üzerinde oynanan tüm oyunlara, kurulan tüm kumpaslara ve gerçekleştirilen tüm ihanetlere karşı, denizden nehire bütün Filistin'in kurtulduğu, Kudüs ve Mescid-i Aksa'mız üzerindeki siyonist işgalin tamamen ortadan kalktığı güne kadar, Kudüs davasını canlı tutmak ve direniş hattını korumak durumundayız.

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“KUDÜS ONURUMUZU SAVUMA CEPHESİDİR”

Zira Kudüs cephesi Ümmet cephesidir, Kudüs cephesi vahdet ve mukavemet cephesidir. Kudüs cephesi, mukaddesatımızı, onurumuzu savunma cephesidir.

Bugün Dünya Kudüs Günü'nde bizi bir araya getiren, ayakta tutan ve hedefe doğru yönlendiren bu bilinç bu irade ve bu sebattır..

Değerli kardeşlerimiz,

Filistinli kardeşlerimiz Kudüs'te, Gazze'de, Batı Şeria'da siyonist düşmanla mücadele ederken bizler de bulunduğumuzu her yer de mümkün olan her yolla onların yanında durduğumuzu dosta ve düşmana göstermeliyiz.

Dolayısıyla ribat ve cihat sadece Filistinlilere ait bir sorumluluk değil bütün dünya Müslümanlarının görevidir. Bunun diğer bir adı da "küresel intifada"dır. Ümmet olarak bizler bu sorumluluklarımızı kuşandığımızda, vazifelerimize müdrik olarak hareket ettiğimizde şüphesiz ki Kudüs'ün üzerindeki zincirler kırılacak ümmetimizin üzerine zafer dolu şafaklar doğacaktır.

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“SOYKIRIM YALANI KÜSTAHLIĞIN EN İLERİ NOKTASI OLMUŞTUR”

Bu vesileyle burada, zamanın Firavunu, siyonist işgalin baş destekçisi Büyük Şeytan Amerika'nın Türkiye'ye yönelik ileri sürdüğü "Ermeni Soykırımı" yaftalamasına da kısaca değinmek istiyoruz.

Kendi Tarihi katliam, soykırım, işgal ve talanla dolu olan bu firavun rejiminin attığı bu son adım, ülkemize karşı azgınlık ve küstahlığın en ileri noktası olmuştur.

Bu durumda, bütün halkımız ve hükümetin bu firavun küstahlığına karşı ortak iradesiyle darbe üssü olan İncirlik başta olmak üzere ülkemizdeki tüm Amerikan/NATO üsleri derhal kapatılmalı söz konusu Amerikan zorbalığı karşılıksız kalmamalıdır. Bizler Kudüs sevdalıları olarak bu iradenin arkasında sonuna kadar durmaya hazırız. Zira Kudüs günü aynı zamanda müstekbirlere karşı küresel bir mücadele günüdür.

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Mübarek ramazan ayının bu son cuma gününde Kudüs’le olan ahdimizi ve misakımızı bir kez daha yenilerken Dünya Kudüs günü platformu olarak hem Türkiye, hem de bütün Dünyaya buradan en yüksek sesle duruşumuzu ilan ediyoruz.

Bütün Dünya Müslümanlarını Amerika ve İsrail’in başını çektiği küresel şer cephesine karşı Ümmet bilinciyle hareket edip güçlerini birleştirmeye ve aralarındaki ihtilafları bir kenara bırakıp evrensel bir Kudüs seferberliği başlatmaya davet ediyoruz.

“İHANETE İMZA ATAN İSLAM ÜLKELERİNİ TELİN EDİYORUZ”

Normalleşme adı altında Siyonist işgal rejimi ile açıktan ilişki kurup Filistin davasını sırtından bıçaklayan, siyonist rejimle işbirliği yaparak tarihin en ağır ihanetlerine imza atan bir takım İslam ülkeleri yöneticilerinin bu ihanetlerini şiddetle telin ediyor, Cumhurbaşkanımız ve Hükümetten bu konuda daha fazla inisiyatif almayı, Filistin işgalcisi Siyonist rejim ile tüm ilişkilerin kesilmesi elçilik ve konsoloslukların kapatılması hususunda öncülük etmelerini talep ediyoruz...

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Siyonist işgal rejimi bütünüyle ortadan kalkıp Kudüs başkentli bir Filistin devleti kurulmadıkça, Siyonist rejim ve işgale karşı duruşumuzu koruyacağımızı, Siyonizm’le mücadele cephesini hiçbir zaman yalnız ve yardımcısız bırakmayacağımızı, bütün gücümüz ve imkanlarımızla Filistin direnişinin yanında duracağımızı en yüksek sesle bir kez daha ilan ediyoruz...

Ey Aksa’nın Kudüs’ün ve Müstezafların Rabbi!

Bizleri burada bir araya getirdiğin gibi bütün Ümmetle birlikte Mescid-i Aksanın kubbesi altında özgür Kudüs’te de bir araya getir!

Emperyalistleri, Siyonistleri kahhar sıfatınla kahreyle, İslami Direnişimize ve Filistin’in özgürlüğü için taş atan bütün yüreklere güç ver!

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Ülkemizdeki NATO ve ABD üslerini söküp atmamız, küresel kapitalist zalimleri defetmemiz, işbirlikçilik ve ihanete karşı kendi mücadele hattımızı inşa etmemiz için bize kararlılık ve kuvvet ver!

Ümmeti ve bütün insanlığı zalimlerin, Emperyalistlerin, Siyonistlerin şerrinden muhafaza eyle.