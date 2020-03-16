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Dünya Müslüman Alimler Birliği fetvayı verdi: Cemaatle namaz kılınmasını durdurun

Dünya Müslüman Alimler Birliği fetvayı verdi: Cemaatle namaz kılınmasını durdurun

Dünya Müslüman Alimleri Birliği, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayıldığı herhangi bir ülkede kontrol altına alınana kadar "cuma ile cemaatle namaz kılınmasının durdurulması" yönünde fetva yayımladı.

Haber Merkezi AA
Dünya Müslüman Alimler Birliğinden cuma ve cemaatle namaza ilişkin fetva.
Dünya Müslüman Alimler Birliğinden cuma ve cemaatle namaza ilişkin fetva.

Dünya Müslüman Alimler Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınına enfekte olmuş kişilerle aynı ortamda bulunmanın ve onlara temas etmenin virüsün bulaşmasına neden olduğu, toplanma alanlarının da salgının bulaşması için potansiyel bir alan oluşturduğu belirtildi.

  • Açıklamada, virüsün yayıldığı herhangi bir ülkede kontrol altına alınana kadar "cuma ile cemaatle namaz kılınmasının durdurulması" gerektiği ifade edildi.

Fetvada, "Allah yolunda harcama yapın, kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin, kuşkusuz Allah iyilik edenleri sever" ayeti hatırlatılarak, bunun insanların yok olmaya maruz kalmasına engel olmak anlamına geldiği bildirildi.

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Hazreti Muhammed'in de "Ne zarar vermek ne de zarara uğramak vardır" hadisine dikkatin çekildiği açıklamada, kişinin kendisine ve bir başkasına herhangi bir zarar vermeye sebep olmaktan uzak durmasının önemine işaret edildi.

  • Açıklamada, insanlara virüsün geçme tehlikesi olasılığından dolayı cuma ve namazların cemaatle kılınmasının şeri olarak gerekmediği ve bunun caiz de olmadığı vurgulandı.

Mısır'daki Ezher Büyük Alimler Heyeti'nin verdiği fetvada da cuma namazları ve cemaatle namaz kılmanın askıya alınmasının caiz olduğu aktarıldı.

Heyet, "Mescitlerde ezanların okunmasının vacip olduğu ve bununla birlikte, her ezanda 'namazları evlerinizde kılın' hatırlatmasının yapılması" gerektiğini ifade etti.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin alınacak önlemleri de içeren hutbe irat etti. Din İşleri Yüksek Kurulunun cuma namazına ilişkin açıklamasını hatırlatan Erbaş, risk ortadan kalkana kadar hasta olanların, enfeksiyon kapanların, yaşlıların evlerinde cuma namazı yerine öğle namazı kılabileceğini bildirdi.


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