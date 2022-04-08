Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Dünya Sağlık Örgütü Ukraynada sağlık merkezlerine 100ün üzerinde saldırı yapıldı
AVRUPA

Dünya Sağlık Örgütü: Ukrayna'da sağlık merkezlerine 100'ün üzerinde saldırı yapıldı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Rusya'nın saldırılarının sürdüğü Ukrayna'da sağlık merkezlerine yapılan saldırı sayısının 100'ü geçtiğini duyurdu. Açıklamada görüşlerine yer verilen DSÖ Genel Direktörü Dr. Ghebreyesus, sağlık hizmetlerine yapılan saldırılar karşısında son derece öfkeli olduklarını belirterek, "Sağlık hizmetlerine yönelik saldırılar, uluslararası insan hakları hukukunun ihlalidir" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Dünya Sağlık Örgütü: Ukraynada sağlık merkezlerine 100ün üzerinde saldırı yapıldı
Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus

Dünya Sağlık Örgütünden yapılan yazılı açıklamada, savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana sağlık merkezlerine 103 saldırı gerçekleştiği ve bunlardan 89'unun sağlık binalarını, 13'ünün ise ambulans ve tıbbi ulaşım araçlarını etkilediği bildirildi.

"İNSAN HAKLARI HUKUKUNUN İHLALİ"

  • Açıklamada görüşlerine yer verilen DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, sağlık hizmetlerine yapılan saldırılar karşısında son derece öfkeli olduklarını belirterek, "Sağlık hizmetlerine yönelik saldırılar, uluslararası insan hakları hukukunun ihlalidir" ifadelerini kullandı.

'DURDURMA ÇAĞRISI'

Ghebreyesus, barış sağlanmadan mevcut durumun daha iyiye gidemeyeceğini belirterek, "Rusya'ya, savaşı durdurma çağrısını" yineledi.

"UKRAYNA KARANLIK GÜNLER İÇİNDE"

  • DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, bugünkü açıklamasında, Ukrayna'nın "karanlık günler içinde olduğunu" ifade etmiş ve sağlık sisteminin giderek daha yetersiz hale geldiği uyarısında bulunmuştu.

Kluge, 24 Şubat'tan bu yana ülkede polio ve kızamık bağışıklığı oranının giderek azaldığına dikkati çekerek, Ukrayna genelindeki eczanelerin yüzde 50'sinin kapalı olduğunu ve 1000'in üzerinde sağlık merkezinin çatışma hattında kaldığını kaydetmişti.

Bakanlıkta görev değişimi

Bakanlıkta görev değişimi
Trabzonsporun maçı ertelendi

Trabzonspor'un maçı ertelendi

Bordo mavililer yoğun sis nedeniyle Gaziantep'e gidemedi.
Vergi ve Ekonomi Paketine ilişkin kanun teklifi kabul edildi

​Bakan Koca'dan Nisa bebek açıklaması.
O sabır insanıydı

O sabır insanıydı

​O'nun Gibi'nin yedinci bölümü yayında.
Trendyol'dan büyük adım

Trendyol'dan büyük adım

​E-ihracat ile KOBİ ve esnafları yurt dışına taşıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evlatlarımız yabancı kültürlerin etkisine giriyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.