|
Dünya

Dünya Sağlık Örgütü'nden 'Gazze' çağrısı: Hastanelerdeki malzemeler tükendi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsrail ve Gazze Şeridi'nde tarifsiz acılara neden olan çatışmaların sona ermesi çağrısını yineledi. Açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastaneler yedek jeneratörlerle çalıştığı ve yakıtın birkaç gün içerisinde bitmesi beklendiği, gerilim öncesinde DSÖ'nün konumlandırdığı sağlık malzemeleri tükendiği kaydedildi.

00:45 . 11/10/2023 Çarşamba
AA
İsrail savaş uçakları, Gazze'yi enkaza çevirdi.

İsrail savaş uçakları, Gazze'yi enkaza çevirdi.

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki çatışmaların dördüncü gününde sağlık ve insani yardıma erişim çağrısında bulunuyor.

Açıklamada, DSÖ'nün, hem İsrail'deki hem de işgal altındaki Filistin topraklarındaki sağlık görevlilerine yardım teklifinde bulunduğu kaydedildi.

İsrail ve Gazze Şeridi'nde tarifsiz acılara neden olan çatışmaların sona ermesi çağrısı yinelenen açıklamada,
"Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'de uyguladığı korkunç şiddet eylemleri ve İsrail'in Gazze'de günlerce süren bombardımanı sonrasında 1000'den fazla kişi öldü ve çok daha fazlası da yaralandı. Bu kadar çok ailenin acısı dayanılmaz olmalı."
ifadeleri yer aldı.

"Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye yardım ulaştırılacak"

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'un, 9 Ekim'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldiği hatırlatılan açıklamada,
"Sisi, DSÖ'nün sağlık ve diğer insani yardım malzemelerinin Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye ulaştırılmasını kolaylaştırma yönündeki talebini kabul etti. Bu tür ulaşım koridorlarının korunması gerekir.
" ifadeleri kullanıldı.

"Hastanelerdeki malzemeler tükendi"

Açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastaneler yedek jeneratörlerle çalıştığı ve yakıtın birkaç gün içerisinde bitmesi beklendiği, gerilim öncesinde DSÖ'nün konumlandırdığı sağlık malzemeleri tükendiği kaydedildi.

Hayat kurtaran sağlık müdahalesinin yeni sağlık malzemelerinin ve yakıtın mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde sağlık tesislerine ulaştırılmasına bağlı olduğuna vurgu yapılan açıklamada, DSÖ'nün, talebi karşılamak ve tıbbi malzemelerin tedariği için ivedilikle çalıştığı ifade edildi.

DSÖ'nün, Hamas tarafından İsrail'de ele geçirilen ve aralarında yaşlı sivillerin de bulunduğu rehinelerin sağlık ile refahından ciddi olarak endişe duyduğu kaydedilen açıklamada,
"Rehinelerin sağlık ve tıbbi ihtiyaçlarının derhal karşılanması gerekiyor ve onların güvenli bir şekilde serbest bırakılması çağrısında bulunuyoruz."
denildi.


#Dünya Sağlık Örgütü
#İsrail
#Filistin
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ev hanımları dikkat! Erken emeklilik 5 yıl içinde hayata geçecek