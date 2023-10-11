Dünya Sağlık Örgütü'nden 'Gazze' çağrısı: Hastanelerdeki malzemeler tükendi

"Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'de uyguladığı korkunç şiddet eylemleri ve İsrail'in Gazze'de günlerce süren bombardımanı sonrasında 1000'den fazla kişi öldü ve çok daha fazlası da yaralandı. Bu kadar çok ailenin acısı dayanılmaz olmalı."