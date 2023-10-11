Dünya Sağlık Örgütü'nden 'Gazze' çağrısı: Hastanelerdeki malzemeler tükendi

İsrail savaş uçakları, Gazze'yi enkaza çevirdi.
DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki çatışmaların dördüncü gününde sağlık ve insani yardıma erişim çağrısında bulunuyor.
Açıklamada, DSÖ'nün, hem İsrail'deki hem de işgal altındaki Filistin topraklarındaki sağlık görevlilerine yardım teklifinde bulunduğu kaydedildi.
"Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye yardım ulaştırılacak"
"Hastanelerdeki malzemeler tükendi"
Açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastaneler yedek jeneratörlerle çalıştığı ve yakıtın birkaç gün içerisinde bitmesi beklendiği, gerilim öncesinde DSÖ'nün konumlandırdığı sağlık malzemeleri tükendiği kaydedildi.
Hayat kurtaran sağlık müdahalesinin yeni sağlık malzemelerinin ve yakıtın mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde sağlık tesislerine ulaştırılmasına bağlı olduğuna vurgu yapılan açıklamada, DSÖ'nün, talebi karşılamak ve tıbbi malzemelerin tedariği için ivedilikle çalıştığı ifade edildi.