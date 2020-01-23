Dünya Dünya Sağlık Örgütünden koronavirüs açıklaması Acil durum ilan etmek için erken
AVRUPA

Dünya Sağlık Örgütünden koronavirüs açıklaması: Acil durum ilan etmek için erken

Dünya Sağlık Örgütü, Çin’de ortaya çıkan koronavirüs ile ilgili "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etmek için erken olduğunu bildirdi. Virüsle ilgili gelişmelerin yakından izlendiği açıklandı.

Haber Merkezi AA
Hong Kong'daki koronavirüs salgını.
Hong Kong'daki koronavirüs salgını.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Acil Durum Komitesi, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülke geneline yayılan yeni tip koronavirüs ile ilgili Cenevre'de bugün gerçekleştirdiği toplantının ardından basın açıklaması yaptı.

Komite Başkanı Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronovirüsle ilgili "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etmek için erken olduğunu söyledi.

DSÖ'nün virüsle ilgili gelişmeleri yakından izlediğini belirten Tedros, "Bugün acil durum ilan etmememiz, DSÖ'nün olayı ciddi bulmadığı veya ciddiye almadığı anlamına gelmiyor." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

  • Çin'de 639 kişiye, şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS) ile benzerliği bulunan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) bulaşmış, 17 kişi bu nedenle hayatını kaybetmişti.
  • Dün itibarıyla Hong Kong ve Makao Özel İdari bölgelerinde 1'er kişide saptanan virüs, ABD, Japonya, Güney Kore'de 1'er, Tayland'da 3 kişide tespit edilmişti.
  • Virüse son olarak Suudi Arabistan ve Singapur'da rastlanmıştı.
  • Vuhan'da dün havaalanı ve tren istasyonları giden yolculara kapatılmış ve toplu ulaşım askıya alınmıştı.
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