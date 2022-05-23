Dünya Dünyaca ünlü kahve zincirinden Rusyaya kötü haber
AVRUPA

Dünyaca ünlü kahve zincirinden Rusya'ya kötü haber

Mart ayında Rusya'daki faaliyetlerini durduran ünlü kahve zinciri Starbucks ülkeden tamamen çıkma kararı aldı. Son olarak McDonald's da 'savaşın neden olduğu insani kriz nedeniyle' bu ay ülkeden çıkma kararı alan firmaların arasına katılmıştı.

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Haber Merkezi Diğer
Dünyaca ünlü kahve zincirinden Rusyaya kötü haber
Arşi

ABD'li kahve zinciri Starbucks'ın lisanslı ortağı Mart ayında Rusya'daki 130 mağazasının faaliyetlerini askıya almıştı. Kahve zinciri ülkeden tamamen çıkma kararı aldı. Starbucks tarafından çalışanlara yapılan açıklamada 6 aylık dönemde yaklaşık 2 bin çalışanın maaşlarının ödenmeye devam edeceği ve istihdam dönüşümüne destek sağlanacağı belirtildi.

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McDonald's da çekilmişti

Starbucks CEO'su Kevin Johnson Mart ayında görevinden ayrılmadan önce Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını kınadıklarını belirterek "İşgal ve savaşın insani etkileri çok yıkıcı ve tüm dünyada hissedilecek" değerlendirmesini yapmıştı.

Son olarak McDonald's da 'savaşın neden olduğu insani kriz nedeniyle' bu ay ülkeden çıkma kararı alan firmaların arasına katılmıştı.

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