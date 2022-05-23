Dünyaca ünlü kahve zincirinden Rusya'ya kötü haber

ABD'li kahve zinciri Starbucks'ın lisanslı ortağı Mart ayında Rusya'daki 130 mağazasının faaliyetlerini askıya almıştı. Kahve zinciri ülkeden tamamen çıkma kararı aldı. Starbucks tarafından çalışanlara yapılan açıklamada 6 aylık dönemde yaklaşık 2 bin çalışanın maaşlarının ödenmeye devam edeceği ve istihdam dönüşümüne destek sağlanacağı belirtildi.

DÜNYA McDonald's Rusya'daki tüm restoranlarını kapatacak: İnsani acıyı görmezden gelemeyiz

McDonald's da çekilmişti

Starbucks CEO'su Kevin Johnson Mart ayında görevinden ayrılmadan önce Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını kınadıklarını belirterek "İşgal ve savaşın insani etkileri çok yıkıcı ve tüm dünyada hissedilecek" değerlendirmesini yapmıştı.

Son olarak McDonald's da 'savaşın neden olduğu insani kriz nedeniyle' bu ay ülkeden çıkma kararı alan firmaların arasına katılmıştı.