Dünya Dünyada bir ilk Tesla bebek Araç otopilotta giderken doğdu
AMERİKA

Dünyada bir ilk: Tesla bebek! Araç otopilotta giderken doğdu

ABD'nin Philadelphia eyaletinde bir kadın, ailesiyle birlikte Tesla marka elektrikli araçlarında trafikte sıkıştıkları sırada sancıları başladı. Çift otomatik pilotta hastaneye giderken araçta doğum gerçekleşti. Hastane çalışanları sağlıklı doğan bebeğe 'Tesla bebek' olarak seslendi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dünyada bir ilk: Tesla bebek! Araç otopilotta giderken doğdu
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Olay, eylül ayında meydana geldi. 3 yaşındaki anne Yiran Sherry ve 34 yaşındaki eşi Keating Sherry, o sabah üç yaşındaki oğulları Rafa'yı okula götürüyordu. Ancak Yiran Sherry'nin doğum sancıları başladı. Sancı giderek şiddetlenirken, trafik ilerlemiyordu; çift hastaneye vaktinde gidemeyeceklerini kabul etmek zorunda kaldı.

'ZOR BİR KARARDI'

Habere göre Keating Sherry aracı otopilota aldı ve navigasyon sistemini 20 dakika uzaktaki hastaneye ayarlayıp, bir eli direksiyondayken eşine yardım etmeye çalıştı. Keating Sherry, "Eşim elimi öyle sıkıyordu ki, kemiklerim kırılacak zannettim. 'Yiran, tamam nefesine odaklan' diyordum. Bu aynı zamanda kendi kendime de verdiğim tavsiyeydi, adrenalinim tırmanıyordu" dedi.

Yiran Sherry ise hastaneye gitmeyi beklemeden doğum yapma kararının çok zor olduğunu ama trafiğin hiç hareket etmediğini söyledi. Sürekli navigasyon sisteminin verdiği süreye bakıp durduğunu anlatan Sherry, "İtmeli miyim, tutmalı mıyım" diye kendisine sorup durduğunu söyledi. Yiran Sherry, kız bebeklerini tam da hastaneye vardıkları sırada doğurduğunu anlattı.


HEMŞİRELER 'TESLA BEBEĞİ' ADINI TAKTI

Hemşireler bebeğin göbek bağını arabanın ön koltuğunda keserken, Keating Sherry "Doktor 'Bebek sağlıklı, tebrikler' deyince çok rahatladık" dedi. Yiran ise hastanede hemşirelerin sürekli olarak 'Tesla bebeğini' görmek için odasına geldiklerini, kendisine "Arabada doğum yapan siz misiniz?" diye sorduklarını anlattı.

Sherry ailesi aralarına yeni katılan bebekleriyle birlikte.
Sherry ailesi aralarına yeni katılan bebekleriyle birlikte.
  • Çift, bebeklerine Tesla'ya atıfla 'Tess' ismini vermeyi düşündüklerini ama sonra Maeve Lily adında karar kıldıklarını da söyledi.

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