Tesla kendi rekorunu kırdı: Piyasa değeri ilk kez 1 trilyon doları aştı

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AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız duruşunu en net ve en güçlü şekilde ortaya koymuştur

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD ve diğer 8 ülkenin büyükelçilerinin Osman Kavala'yla ilgili açıklamalarından geri adım atmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Çelik yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız devletimizin başı olarak bu duruşu en net ve en güçlü şekilde ortaya koymuştur." ifadelerini kullandı.