Teknoloji Tesla kendi rekorunu kırdı Piyasa değeri ilk kez 1 trilyon doları aştı
OTOMOBİL

Tesla kendi rekorunu kırdı: Piyasa değeri ilk kez 1 trilyon doları aştı

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın piyasa değeri, araç kiralama şirketi Hertz'in elektrikli araç filosu için 100 bin Tesla siparişi verdiğini duyurmasının ardından yüzde 9 değer kazanarak ilk kez 1 trilyon doların üzerini gördü.

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Haber Merkezi AA
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Tesla'nın hisseleri, araç kiralama şirketi Hertz'in elektrikli araç kiralama hizmetine yönelik yatırım kararının ardından yüzde 9'un üzerinde değer kazandı. Hertz, 100 bin araç sipariş etti.

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Bu seviyeyi ilk kez gördü

  • Hisse değeri 1000 dolara kadar yaklaşan Tesla'nın piyasa değeri ise ilk kez 1 trilyon dolara ulaştı. ABD'li araç kiralama firmalarından Hertz, bugün yaptığı açıklamada, elektrikli araç filosunu büyütmek için 2022 sonuna kadar 100 bin Tesla aracı sipariş ettiğini bildirmişti.

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Müşterilerinin kasım ayı itibarıyla ABD'deki büyük pazarlarda ve Avrupa'daki belirli şehirlerde Tesla Model 3 araç kiralayabileceklerini belirten Hertz, şirketin küresel operasyonlarında yeni elektrikli araç şarj altyapısı da kuracağını açıklamıştı.

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