Tesla'da çip krizi: Bazı araçlar USB girişi olmadan teslim ediliyor

Çip krizi her geçen gün büyümeye devam ediyor. Hem teknoloji hem de otomotiv sektöründe üretim gerçekleştiren dev şirketler problem yaşamaya devam ediyor.

Alman otomobil üreticisi BMW, çip krizi nedeniyle kısa bir süre önce bazı modellerdeki dokunmatik kontrol panellerinin kaldırılacağını duyurmuştu. Şimdi ise Tesla da benzer bir adım atarak USB-C girişlerini kaldırıyor. Üstelik otomobilleri satın alan bazı müşterilere bu konuyla alakalı herhangi bir bilgi verilmiyor.

Model Y ve Model 3'te karşılaşılan bu sorun tamamen çip krizinden kaynaklanıyor. Tesla da otomobil teslimatlarını geciktirmemek adına USB-C girişi olmadan satışları gerçekleştiriyor. Tabii daha sonrasında araçlara tekrardan işlem yapılması kaydıyla... Hatta Aralık itibariyle bu konuya ilişkin bir çözüm üretileceği de belirtilenler arasında.

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