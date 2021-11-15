Teknoloji Teslada çip krizi Bazı araçlar USB girişi olmadan teslim ediliyor
OTOMOBİL

Tesla'da çip krizi: Bazı araçlar USB girişi olmadan teslim ediliyor

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, yaşanan çip krizi nedeniyle araçlardaki bazı özelliklerden feragat etmek zorunda kalıyor. Hatta son olarak satılan Model Y ve Model 3'ler USB girişi olmadan müşterilere teslim ediliyor.

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Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Teslada çip krizi: Bazı araçlar USB girişi olmadan teslim ediliyor
Tesla

Çip krizi her geçen gün büyümeye devam ediyor. Hem teknoloji hem de otomotiv sektöründe üretim gerçekleştiren dev şirketler problem yaşamaya devam ediyor.

Alman otomobil üreticisi BMW, çip krizi nedeniyle kısa bir süre önce bazı modellerdeki dokunmatik kontrol panellerinin kaldırılacağını duyurmuştu. Şimdi ise Tesla da benzer bir adım atarak USB-C girişlerini kaldırıyor. Üstelik otomobilleri satın alan bazı müşterilere bu konuyla alakalı herhangi bir bilgi verilmiyor.

Model Y ve Model 3'te karşılaşılan bu sorun tamamen çip krizinden kaynaklanıyor. Tesla da otomobil teslimatlarını geciktirmemek adına USB-C girişi olmadan satışları gerçekleştiriyor. Tabii daha sonrasında araçlara tekrardan işlem yapılması kaydıyla... Hatta Aralık itibariyle bu konuya ilişkin bir çözüm üretileceği de belirtilenler arasında.

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