Dünyada ilk yaşandı: Eş zamanlı çift el ve yüz nakli gerçekleştirildi
ABD'de yaşayan 22 yaşındaki Joe DiMeo, trafik kazası arabası yandı. Aracın içinde vücudunun yüzde 80'i yanan DiMeo'ya dünyada ilk olan eş zamanlı çift el ve yüz nakli yapıldı. Yüzden fazla uzmanın katıldığı operasyonda alınan muazzam sonuç insanlığa adeta umut aşıladı.
ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşayan 22 yaşındaki Joe DiMeo, gece vardiyası işçisi olarak çalışıyordu. Bundan 3 sene önce sabah saatlerinde mesai bitimi evine döndüğü sırada direksiyon başında uyuyakaldı. Geçirdiği trafik kazasında yanan aracının içinde kaldı. Yaralı olarak kurtulan DiMeo'nun vücudunun yüzde 80'inde üçüncü derece yanıklar oluştu.
Dimeo, 4 ay boyunca hastanenin yanık servisinde tedavi gördü. Ağustos 2020'de de 23 saat süren bir ameliyatla dünya tıp tarihine geçti.
140'tan fazla uzmanın katıldığı ve dünyada bir ilkin gerçekleştiği ameliyatta Dimeo'ya çift el ve yüz nakli yapıldı.
Geçirdiği kaza sonrası parmaklarını, dudağını, göz kapaklarını ve yüzünün bir bölümünü kaybeden DiMeo için yardım almadan hayatını sürdürmesi imkansızdı. DiMeo, hastanede kaldığı sürede iki buçuk ay boyunca yapay komaya sokulup uyutulmuştu.
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NYU Langone Health ekibi, yeni bir teknoloji kullanarak 3D teknolojisinden faydalandı. DiMeo, yapılan basın toplantısında, kendisine hayatta ikinci bir şans verildiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Yüz Nakli Programı'nın yöneticisi olan Eduardo Rodriguez de Joe DiMeo'nun azminden ne kadar etkilendiğini ifade etti.
Dünyada daha önce de aynı anda hem yüz hem el nakli yapılmaya çalışılmış bilinen iki ameliyat mevcut. Birinde hasta enfeksiyon kaynaklı komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetmiş, diğerinde ise el nakli başarısız olmuştu.