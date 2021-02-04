Dünya Dünyada ilk yaşandı Eş zamanlı çift el ve yüz nakli gerçekleştirildi
AMERİKA

Dünyada ilk yaşandı: Eş zamanlı çift el ve yüz nakli gerçekleştirildi

ABD'de yaşayan 22 yaşındaki Joe DiMeo, trafik kazası arabası yandı. Aracın içinde vücudunun yüzde 80'i yanan DiMeo'ya dünyada ilk olan eş zamanlı çift el ve yüz nakli yapıldı. Yüzden fazla uzmanın katıldığı operasyonda alınan muazzam sonuç insanlığa adeta umut aşıladı.

Haber Merkezi Diğer
22 yaşındaki Joe DiMeo.
22 yaşındaki Joe DiMeo.

ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşayan 22 yaşındaki Joe DiMeo, gece vardiyası işçisi olarak çalışıyordu. Bundan 3 sene önce sabah saatlerinde mesai bitimi evine döndüğü sırada direksiyon başında uyuyakaldı. Geçirdiği trafik kazasında yanan aracının içinde kaldı. Yaralı olarak kurtulan DiMeo'nun vücudunun yüzde 80'inde üçüncü derece yanıklar oluştu.

  • Dimeo, 4 ay boyunca hastanenin yanık servisinde tedavi gördü. Ağustos 2020'de de 23 saat süren bir ameliyatla dünya tıp tarihine geçti.

140'tan fazla uzmanın katıldığı ve dünyada bir ilkin gerçekleştiği ameliyatta Dimeo'ya çift el ve yüz nakli yapıldı.

Ameliyat 23 saat sürdü.

Türkiye'de ilk yüz nakli yapılan Uğur Acar'ın son hali: Görenler şaşkın
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2012 yılında yüz nakli yaptırarak Türkiye tarihine geçen Uğur Acar'ın tedavisinde sona gelindi. Acar, tek hayalinin evlenip çocuk sahibi olmak olduğunu söyledi.
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Türkiye'nin 7.5 yıl önce yüz nakli yapılan ilk kişisi olan 26 yaşındaki Uğur Acar, tedavisinde sona gelindiğini, yüzünün normal bir kişininkinden farkı olmadığını belirtti.
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Acar, en büyük hayalinin ise evlenip, çocuk sahibi olmak olduğunu dile getirdi.
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Manavgat ilçesi Gebece köyünde, 1 aylıkken evde çıkan yangında yüzünün yüzde 90'ında yanık nedeniyle kalıcı hasar meydana gelen 26 yaşındaki Uğur Acar'ın hayatı, 21 Ocak 2012 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye'nin ilk yüz nakli operasyonu ile değişti.
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Yüzünün görünümü nedeniyle 19 yıl boyunca toplumdan uzaklaşan, çocuklar korktuğu için kalabalık alanlara ve parklara gidemeyen Uğur Acar, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ile ekibi tarafından gerçekleştirilen yüz nakliyle yeni bir yüze kavuştu.
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Yeni görünümüyle hayatı değişen ve 7 yıl 4 ayı geride bırakan Acar, operasyonun gerçekleştirildiği hastanede bir de iş sahibi oldu. Çevresinde sevilen, girdiği ortamlarda ilgi gören Acar, istediği parka, AVM’ye ve kalabalık ortamlara çekinmeden girebiliyor.
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Çocuklarla sohbet eden Uğur Acar’ın en büyük hayali ise evlenip bir çocuk sahibi olabilmek.
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7 yıldır sürecin iyi gittiğini ifade eden Uğur Acar, şu anda hayatında her şeyin normal derecede olduğunu söyledi. Acar, ilaçlarını da düzenli olarak kullandığını belirtti.
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Zamanla yüzünde hissettiği duyuların geri geldiğini dile getiren Acar, “Yüzüm, doğduğum haliyle olmasa da göz kırpma, kaş kaldırma, sinirlenme gibi hareketlerimi yapabiliyorum. Kendim tıraş olabiliyorum. Aynı zamanda berbere de gidiyorum, tıraş olabiliyorum. Onun dışında rutin kontrollerimi yaptırıyorum. Göreceğim herhangi bir fizik tedavi kalmadı, süreç tamamlandı. Artık sadece ömür boyu kullanmam gereken ilaçlar olacak” dedi.
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Akdeniz Üniversitesi’nde çalıştığını hatırlatan Acar, hafta içini çalışarak, hafta sonunu ise kendine vakit ayırarak değerlendirdiğini anlattı. Acar, “Hafta içi çalışıyorum. Hafta sonlarında ise tarihi ve turistik yerlere gidiyorum. Parka gidiyorum, gazete okuyorum. Bazen de akrabalarımın yanına gidiyorum. Aynı zamanda bana yüzü bağışlayan aile ile de telefonla görüşüyorum. Onunla bağımı koparmadım. Her ne kadar evleri uzak olsa da, telefonla görüşüyorum” şeklinde konuştu.
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Sağlık problemlerini geride bıraktığının altını çizen Acar, en büyük hayalinin ise evlenip bir yuva kurmak olduğunu söyledi. Bu mutluluğu uzun zamandır yaşamanın hayalini kurduğunu vurgulayan Uğur Acar, sözlerine şöyle devam etti: “Bundan sonra hayatımda istediğim şey evlilik. Bunun dışında evlendikten sonra çocuk sahibi olmak istiyorum. Daha önceki hayatımda çocukların benden kaçtığı zamanları hatırlıyorum. Bu nedenden dolayı çocuk sahibi olmanın pek de hayalini kuramamıştım. Nakilden sonra ise ilk düşündüğüm şey sağlığıma kavuşmaktı. Sonrasında her şeyi düzene koymaya başladım. Şimdilerde sağlığım da yerinde, güzel bir işim de var. Zamana bıraktığım tek şey, mutlu olabileceğim kişiyi bulup evlenmek. Çocuklar artık benden kaçmıyor, korkmuyorlar. Bunu da gördüm ve gerçekten çok mutluyum, Allah’tan başka ne isteyebilirim ki.”
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Türkiye'de ilk yüz nakli yapılan Uğur Acar'ın son hali: Görenler şaşkın
Antalya'da 7 yıl önce Türkiye'de ilk yüz nakli yapılan Uğur Acar, yeni yüzüyle hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor. Acar "Her gün sabah yüzümü yıkarken aynaya bakıp şükrediyorum. Yeni yüzüm yeni hayatım oldu, hayallerim gerçekleşti. 7 yıl rüya gibi geçti" dedi.

İki buçuk ay komada kaldı

Geçirdiği kaza sonrası parmaklarını, dudağını, göz kapaklarını ve yüzünün bir bölümünü kaybeden DiMeo için yardım almadan hayatını sürdürmesi imkansızdı. DiMeo, hastanede kaldığı sürede iki buçuk ay boyunca yapay komaya sokulup uyutulmuştu.

  • NYU Langone Health ekibi, yeni bir teknoloji kullanarak 3D teknolojisinden faydalandı. DiMeo, yapılan basın toplantısında, kendisine hayatta ikinci bir şans verildiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Yüz Nakli Programı'nın yöneticisi olan Eduardo Rodriguez de Joe DiMeo'nun azminden ne kadar etkilendiğini ifade etti.

Dünyada daha önce de aynı anda hem yüz hem el nakli yapılmaya çalışılmış bilinen iki ameliyat mevcut. Birinde hasta enfeksiyon kaynaklı komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetmiş, diğerinde ise el nakli başarısız olmuştu.

Yapılan el nakli başarılı sonuç verdi.

Türkiye'de ilk yüz nakli 7 yıl önce bugün yapıldı
OYNAT 01:27
Türkiye'de ilk yüz nakli 7 yıl önce bugün yapıldı
21 Ocak 2012 yılında Türkiye'de ilk yüz nakli gerçekleştirildi. Akdeniz Üniversitesi'nde Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından Uğur Acar isimli bir hastaya uygulanan operasyon sonrası toplamda 7 yüz ameliyatı yapıldı. Bu ameliyatlardan sadece biri kadına yapıldı. İlaçlar ile doku uyuşmazlığı sebebiyle ise 2 kişi hayatını kaybetti.

Dokuları reddetmedi

Joe Dimeo'nun başarılı geçen nakil operasyonundan sonra ise vücudu nakledilen dokuları reddetmezken herhangi bir enfeksiyon ya da başka bir komplikasyona rastlanmadı.

  • Dimeo, hayatının geri kalanında yeni yüzü ve işlevlerini yerine getirebilen elleriyle hayatını kendi başına idame ettirebilecek duruma geldi.

Yüz nakli bekleyen Leyla, Ömer Özkan'la görüşmek için Antalya'da
OYNAT 01:17
Yüz nakli bekleyen Leyla, Ömer Özkan'la görüşmek için Antalya'da
Kahramanmaraş'ta 1.5 yaşındayken başına örtülü eşarbın tutuşması sonucu yüz ve kafa derisi yanan Leyla Demirci (20) yüz nakli yapılması için ünlü profesör Ömer Özkan ile görüşmek amacıyla Antalya'ya geldi.

Türkiye'nin ilk yüz nakillisi Uğur Acar: Tek isteğim evlenmek
GÜNDEM
Türkiye'nin ilk yüz nakillisi Uğur Acar: Tek isteğim evlenmek
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