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Dünyanın doğusu ve batısı sallanıyor: Filipinler'in ardından bu kez de Küba'da büyük deprem

Dünyanın doğusu ve batısı sallanıyor: Filipinler'in ardından bu kez de Küba'da büyük deprem

22:498/06/2026, Pazartesi
DHA
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Küba'daki depremin ardından can veya mal kaybı bildirilmedi.
Küba'daki depremin ardından can veya mal kaybı bildirilmedi.

Asya ülkesi Filipinler'de meydana gelen 7,8 ile 6,5 büyüklüğündeki depremler dünya gündemindeki sıcaklığını korurken bu kez de dünyanın diğer bir ucu Küba sallandı. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, Küba açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Küba açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Küba’nın Mantua şehrinin yaklaşık 104 kilometre kuzeybatı açıkları olan 6.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini açıkladı. 10 kilometre derinlikte meydana gelen depremin, Mantua'nın yanı sıra ülkenin batı kesimindeki diğer kıyı yerleşimlerinde ve Meksika'da da hissedildiği belirtildi. Depremin ardından can veya mal kaybı bildirilmedi.



#Küba
#Deprem
#ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi
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